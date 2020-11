Habib Touhami: Du recours intempestif à la légitimité

Par Habib Touhami - La Tunisie a vécu entre 1956 et 1987 sous le régime de la légitimité «historique», entre 1987 et 2010 sous le régime d’une légitimité «salvatrice» et depuis 2011 sous le régime de la légitimité élective. Les deux premiers sont différents à tous égards, mais ce ne sont finalement que deux régimes qui ont revendiqué une légitimité supérieure à la légitimité élective. L’un a fait valoir sa légitimité historique en raison du rôle majeur joué par Habib Bourguiba et le Néo-Destour dans la libération et la construction du pays alors que l’autre a fondé sa légitimité sur le coup d’Etat médico-légal du général Ben Ali censé avoir empêché la Tunisie de sombrer dans la violence et la guerre civile.

Officiellement, le régime politique actuel dit ne puiser sa légitimité que du suffrage universel, mais à observer les choses de plus près, on constate qu’il fait appel, lui aussi, à une forme insidieuse de légitimité historique ou salvatrice. Certaines de ses composantes font valoir ostentatoirement leur ancienneté dans l’opposition au régime précédent ou leur rôle déterminant dans sa chute. Vaste plaisanterie ! La chute du régime de Ben Ali résulte plus de ses échecs cuisants en matière de développement, d’emploi ou d’équité sociale et régionale que des coups de sape de l’opposition politique. D’autres se posent comme le dernier rempart contre le retour de l’autoritarisme et présentent leur présence au pouvoir et au parlement comme un don de soi et une bénédiction. Grande supercherie ! Ce type d’argumentaire n’est que chantage et intimidation, rien de plus.

En soixante ans d’indépendance, beaucoup de choses ont changé en Tunisie sauf la prétention des hommes politiques tunisiens à s’auto-légitimer comme pour mieux asseoir leur domination et leur préséance. Après la légitimité historique et la légitimité salvatrice, nous voici désormais sous la coupe d’une légitimité élective qui se résume en fait à la régularité des procédures. Or ce n’est pas parce qu’une loi est adoptée dans le strict respect du droit et des règles qu’elle est forcément légitime ou alors il faut clamer haut et fort que les visées et les impacts des lois adoptées et des décisions prises par l’exécutif comptent peu ou pas du tout dans l’appréciation de leur légitimité. Ce n’est pas parce qu’un président de la République ou un parlementaire sont élus régulièrement qu’ils bénéficient de facto d’une légitimité qui les rend à jamais sacralisés et indéboulonnables.

En démocratie, il n’y a pas de légitimité qui vaille en dehors de celle conférée par le suffrage universel, mais ce n’est là qu’une légitimité par délégation, temporaire et conditionnelle de surcroît. Au reste, il existe deux critères indissociables dans l’appréciation de la légitimité de tout pouvoir, de toute représentation et de toute décision : la conformité avec le droit et les lois d’une part; la conformité avec l’équité, la raison, le savoir et le bien public d’autre part. Si seul le premier critère est respecté, il ne s’agira alors que d’une légitimité procédurale. Par facilité, intérêt, incurie ou élitisme, la classe politique et dirigeante tunisienne s’en contente. Mais quand on gère mal le pays au point de le conduire droit au désastre, nul ne peut se prévaloir d’une quelconque légitimité même s’il a été porté au pouvoir par les urnes.

Habib Touhami