Ahmed Kedidi: L'islam est en crise! La république aussi!

Par Ahmed Kedidi - Des actes terroristes condamnables sans aucune hésitation ont frappé la société française jusqu'au cœur de sa fierté: son école, à laquelle je dois l'éducation laïque de mes enfants. Le Président Macron avait parlé d'un Islam en crise, ce qui n'est pas faux, mais incomplet. Ce sont les musulmans qui sont effectivement en crise, en France, beaucoup plus qu'ailleurs, car, la société française est également en crise. J'en étais témoin depuis les années de ma vie estudiantine à la Sorbonne à la fin des années 70 lorsque, pendant que je travaillais sur ma thèse de doctorat d'État, sous la direction de mon Maitre le Professeur Dominique Chevallier, ayant pour titre: (La résurgence de l'Islam politique, vue et analysée par la presse française), un évènement majeur est venu couronner ma thèse comme une recherche académique reflétant l'histoire instantanée. Cet évènement comme vous le devinez fut l'atterrissage du Boeing 747 d'air France à Téhéran, le 19 décembre 1979, ramenant de Paris l'Ayatollah Khomeini, annonçant ainsi le début, sanglant et exclusif d'une révolution, qualifiée par Michel Foucault, de "plus grand évènement du 20eme siècle". Un Islam politique est né du fin fond d'une Perse shiite, mais cette révolution a visage religieux, n'était en réalité qu'un aboutissement féroce d'une guerre de classes, longtemps masquée par les fastes insolents des festivités historiques des 5000 ans de l'empire persan, sur fond de cadeaux fabuleux offerts aux chefs d'États du monde entier, présents a Persépolis, pour donner aux caprices du Shah et de son épouse Farah Diba, l'aura et la crédibilité, au moment ou des millions d'iraniens vivaient dans la misère.

La France, sous Giscard avait collaboré, avec les USA, à instaurer la République islamique en Iran et ainsi à montrer aux peuples musulmans, sans le savoir, le chemin de la révolution. Mais l'étrange et curieuse contradiction fut que la France, les USA, et l'Occident en général avait continué à soutenir des dictatures d'un autre âge, tout en voulant, secrètement, les détrôner! Mr Chirac, dans sa visite officielle a son ami Ben Ali, au moment ou le dictateur tuait sous la torture 48 détenus politiques, déclarait que "les véritables droits de l'homme sont ceux de se nourrir, d'aller à l'école et d'avoir la sécurité".

Par ailleurs, la République, depuis 1970, n'a pas su gérer l'épineux problème des communautés musulmanes, et des immigrés. Gaullistes et socialistes avaient tour à tour approché ces drames sociétaux sans stratégie. Des générations de ces communautés n'avaient connu que le discours haineux et démagogique de Jean Marie Le Pen, car il était le plus répandu et le mieux diffusé. Un racisme ordinaire cohabitait avec les prérogatives de l'État de droit! Des cites-HLM- poulaillers de confinement social (et communautaristes forcement) sont construites autour des métropoles, où pullulaient les drogues, les révoltes sourdes, et enfin une radicalisation néfaste et incontrôlée. Des régimes obscurantistes comme le Saoudien, sont venus (par charité naïve et criminelle) en doctriner les enfants de ces banlieues, préparés à un lavage de cerveau, planifié depuis Riadh! Avec la bénédiction des maires, qui, a l'époque, ne voyaient pas venir l'Hydre du séparatisme, qu'évoque en 2020 le Président Macron!

Il est vrai, donc que les musulmans sont en crise, et non l'Islam, et que l'élite politique française est en crise, et non la République! Le malentendu profond et millénaire entre les deux cultures est de retour.

La République, qui avait érigé une loi (Gayssot, du 13 juillet 1990) pour protéger la mémoire de la Shoa juive, n'a pas pu ériger une loi, protégeant le sacré des différentes fois et religions, dont l'Islam. Je ne comprends pas l'aveuglement des pouvoirs publics devant une caricature présentant le Prophète Mohamed, avec en guise de turban, une bombe avec sa mèche allumée!Cette caricature était capable de semer la confusion, et de présenter chaque musulman aux yeux des citoyens, comme un terroriste. L'extrême droite en a fait "un symbole", détournant le principe de la liberté d'expression, vers une liberté de designer chaque jeune français musulman, comme terroriste, puisque son Prophèten'est qu'une bombe prête à tuer!

Je suis d'accord avec Hugo Micheron (de Princeton) lorsqu'il dit aujourd'hui: "la salafisation de l'Islam est en cours" et j'ajoute que "l'aveuglement des élites politiques en Occident est également en cours". La véritable crise est celle d'une civilisation en quête de repères et de valeurs.

Ahmed Kedidi

Ancien Ambassadeur de Tunisie, auteur de: Islam-Occident, Histoire millénaire d'un malentendu (ed. lapensée universelle 1989)

et (l'image de l'Islam en Occident et l'image de l'Occident en Islam .ed. eurabe Paris 1994) Docteur d'État de la Sorbonne