OXAHOST, une réussite technologique tunisienne

« La puissance d’hébergement internet et de sites web n’est pas uniquement pas dans la technologie. Toute la performance est dans la résilience, cette mise en ligne continue, sans la moindre interruption, ce qui exige en plus une attention personnalisée. » C’est ce qu’a affirmé Tarek Nakbi, président fondateur d’OXHASOT, la startup tunisienne qui rencontre un vif succès, accélérant son internationalisation.

« Garantir des équipements de pointe, des solutions avancées et une technologie innovante, ajoute-t-il doit se conjuguer à un service vigilant assuré en 24 H, et 7/7. Nous ne pouvons qu’en être fiers. Fiers aussi, de nos équipes aussi compétentes que motivées, des serveurs dédiés 100% automatisés avec des Datacenter certifiés ISO 27001, 50001 que nous mettons à la disposition de nos clients, à des coûts très avantageux et assurant ainsi une sécurité optimale. C’est la garantie d’un hébergement réussi. Ce que nous assurons le plus, c’est cet accompagnement personnalisé par des spécialistes, et non des machines et robots, qui répondent toujours présent. »

Des services intégrés

« Si tout aboutit à l’hébergement, explique Tarek Nakbi, nous intervenons en amont, dès la naissance du projet web. Qu’il s’agisse de réservation du nom de domaine, de certifications SSL, de serveurs et de Business Solutions, OXHASOT, offre un appui complet, intégré et performant. Orientée client elle mobilise ses compétences pour soutenir l’économie numérique et faire de chacun des projets et sites qui nous sont confiés, une expérience unique. »

Fondée il y a deux, OXAHOST capitalise l’expertise acquise par son jeune promoteur Tarek Nabli. Féru d’informatique depuis son jeune âge, passé par l’enseignement supérieur il a perfectionné ses compétences et talents dans des compagnies de référence. A 27 ans, l’esprit entrepreneur, il réunit autour de lui une équipe d’une quinzaine de jeunes spécialistes tunisiens, et gère un large portefeuille de clients en Tunisie et dans le monde.

« L’expérience et la réputation acquises par OXAHOST en Tunisie ont rapidement suscité des demandes à l’étranger, notamment en Afrique subsaharienne, souligne Tarek Nakbi. L’amorce de notre internationalisation, que nous la voulons méthodique et progressive, a ainsi commencé. Premier site, Abidjan. La capitale ivoirienne est tout-à-fait bien indiquée pour accueillir notre première extension africaine. D’autres pays de la région, bientôt. Ce ne sont guère des marchés faciles, la concurrence y étant très rude, mais nous misons sur nos atouts majeurs de technologie et proximité client. Avant d’être hébergeur, nous sommes solutions-providers. Résoudre des problèmes difficiles et offrir le meilleur services, constituent notre passion.»