Italie : les thèmes environnementaux de la zone euro-méditerranéenne et d’Afrique du Nord dans la digital double green week d’Ecomondo et Key Energy

Dans les starting-blocks, l’inauguration du plus grand salon numérique pour le monde de l’écologie, Ecomondo et Key Energy d’Italian Exhibition Group (IEG), leader en Europe pour l’économie circulaire et les énergies renouvelables, et, dans l’édition 2020, lieu de rendez-vous virtuel pour les plus importantes filières et communautés. Un extraordinaire catalogue de produits innovants et un prestigieux programme de conférences, séminaires et événements exclusifs pour un public national et international, en ligne du 3 au 15 novembre, pour une véritable digital double green week qui facilitera la création de réseaux et les échanges commerciaux entre entreprises et acheteurs. Contenus disponibles également en anglais et en traduction simultanée, en streaming et en différé les jours suivants sur ecomondo.it et keyenergy.it.

Les contenus sur la plateforme numérique seront alimentés jour après jour par les interventions des meilleurs experts du secteur, avec le soutien de comités scientifiques de grande qualité, dirigés par le professeur Fabio Fava (Ecomondo), qui représente également l’Italie au Working Party on Biotechnology, Nanotechnology and Converging Technologies de l’OCSE (Paris), et par M. Gianni Silvestrini, ingénieur (Key Energy), parmi les plus qualifiés de ces différents domaines en Italie et dans le reste du monde.

Sous les feux des projecteurs, dès mardi 3 novembre, la conférence phare The Bluemed Pilot Initiative avec comme protagonistes la Commission européenne EU, le CNR (Conseil national des recherches italien), Plastics Europe, l’association européenne des producteurs de matières plastiques, pour affronter le risque de pollution plastique dans le Bassin méditerranéen. À suivre, la session plénière internationale sur le Pacte vert des états généraux de l’économie verte pour une confrontation de grande envergure entre représentants institutionnels nationaux et internationaux et entreprises.

Les meilleures pratiques de croissance verte et d’économie circulaire pour les PME innovantes de la Méditerranée, sous la direction de la Green Growth Community, présentera 7 projets financés par le Programme Interreg MED et Life Programme 2021-2027 Financing the European Green Deal portera sur les zones d’intervention et les programmes subventionnés dans les 7 prochaines années pour soutenir le passage à une économie durable circulaire.

Sur les mesures du nouveau plan de la Commission européenne, The New Circular Economy Action Plan (CEAP 2.0), tandis que concernant la gestion du cycle de l’eau, sur la fourniture d’eau dans le Bassin méditerranéen, 1st FIT4REUSE Water Reuse Day, le projet coordonné par l’université Alma Mater Studiorum de Bologne.

