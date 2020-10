SureColor SC-P700 et la SureColor SC-P900 de Epson: Les deux imprimantes photo dédiées aux professionnels

Epson présente deux imprimantes photo pour les professionnels qui recherchent des images alliant précision et grande capacité de reproduction des couleurs, ainsi qu’un design simple.

Les imprimantes photo de grande qualité SureColor SC-P900 et SC-P700 sont destinées aux photographes et artistes attachés au design.

Epson a annoncé le lancement de deux imprimantes photo innovantes et faciles à utiliser, la SureColor SC-P700 et la SureColor SC-P900. Si les photographes professionnels constituent clairement le principal public visé, ces deux imprimantes légères et compactes sauront également séduire artistes, studios, laboratoires photo et photographes semi-professionnels ou amateurs.

Ce qui frappe au premier abord, c’est qu’elles ne ressemblent pas à des imprimantes : une philosophie du design adoptée suite à plusieurs recherches sur ce qu’apprécient les utilisateurs, et découlant d’une volonté de proposer des imprimantes photo aussi esthétiques que les impressions qu’elles produisent. La SC-P700 (jusqu’au format A3+) et la SC-P900 (jusqu’au format A2+) proposent une technologie de surimpression noire, un mode Carbon Black et une encre UltraChrome Pro 10, pour la plus fidèle et la plus profonde reproduction des noirs. Autres fonctionnalités :

Trois chemins papier différents sont proposés pour s’adapter à un large choix de supports : Valeur Black D-Max de 2,91, un écran tactile optique LCD de 4,3 pouces (utilisable avec des gants) avec une interface utilisateur graphique personnalisable.

Le programme d’installation de supports Epson est conçu pour faciliter l’utilisation chez les professionnels, avec un espace colorimétrique bleu étendu pour la reproduction d’images ultra-réalistes.

Il existe également un logiciel avec des fonctionnalités avancées et plus de flexibilité pour rendre la gestion des couleurs rapide et facile. Parmi les autres caractéristiques, on trouve :

• Rouleau sans axe intégré

• sur la SC-P700, en option sur la SC-P900

• Nouveau système de chargement automatique du papier

• pour charger facilement des supports beaux-arts

• La plus compacte

• et la plus légère de sa catégorie

• Étanchéité améliorée, pour une meilleure protection contre poussières et saletés

Menel Kridiss, chef de produit de la sélection pro chez Epson Tunisie, a expliqué : « Nous sommes convaincus que ces imprimantes sauront séduire les personnes qui travaillent dans le secteur créatif, qui ont un sens aigu du détail et qui apprécient particulièrement de disposer d’un matériel à la fois ultra-performant et esthétique. »

Elle a ajouté : « Même si cela fait un peu cliché, les imprimantes SC-P700 et SC-P900 parviennent à allier esthétique et fonctionnalité. Le niveau de précision et la qualité d’impression sont encore améliorés par les noirs les plus profonds et un espace colorimétrique bleu étendu, pour des impressions ultra-réalistes. Tout cela fait partie intégrante de la solution d’impression complète d’Epson, comprenant matériel, logiciels, encres et papier. »

Menel a tenu à rappeler que Epson est convaincu que ces nouveautés de la gamme SureColor raviront les créatifs à la recherche d’un produit offrant à la fois une grande qualité d’impression photo et un design sobre et élégant. »

Les imprimantes SC-P700 et SC-P900 sont disponibles en Tunisie à partir de août 2020.