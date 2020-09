Radhi Jazi: Son charisme lui avait donné une dimension internationale

Par Pierre Joly - Vous connaissez tous Radhi Jazi, le grand professionnel et l’homme d’action si attachant qu’il a été… Mon propos sera donc plus personnel, si vous le voulez bien. L’identité des initiales de nos noms Jazi et Joly avait amené l’administration universitaire à décider que nous devions être binômes au cours de nos études communes. Nous sortions à peine de l’adolescence… Il y a quand même un peu plus de soixante-dix ans ! La camaraderie entre étudiants nous avait fait accueillir cette décision comme normale, avec malgré tout la réserve de nous demander qui pouvait bien être ce nouveau personnage avec lequel nous allions poursuivre nos études...

En fait, l’aventure fut vraiment extraordinaire. L’un et l’autre d’un naturel positif nous apprîmes à nous connaître, à nous faire confiance et chacune de ces étapes révéla de nouvelles joies qui allaient nous mener à une amitié qui n’a ensuite fait que croître au cours du temps. Tout ne fut pas toujours simple cependant et nous eûmes à surmonter ensemble quelques déboires. Je me souviens en particulier de cet après-midi où nous devions mener à bien une sorte de distillation. Devant m’absenter, je laissais à Radhi la lourde responsabilité de poursuivre seul l’opération lorsque j’entendis une énorme explosion avant de quitter le laboratoire. Je revins en courant pour trouver mon Radhi déconfit devant le désastre...et devant le chef des travaux. C’est alors que nous sommes partis l’un et l’autre d’un grand éclat de rire que nous évoquions ensuite toujours avec joie !

Même si nous maintenions à distance cette extraordinaire amitié, la fin de nos études nous sépara, car nous avions à construire l’un et l’autre notre vie professionnelle dans nos pays respectifs. Et puis un jour, ce furent justement ces activités professionnelles qui nous réunirent de nouveau pour notre plus grande joie. Nous étions devenus deux véritables frères, sensation qui vous est donnée lorsque vous avez l’impression que le sang qui coule dans les veines de votre ami est le même que celui qui coule dans les vôtres. Nous ne devions plus nous quitter.

Avec Habiba, il venait à Paris, avec mon épouse nous allions à Tunis. Radhi a toujours été un homme droit, intelligent, profondément fidèle à ses amitiés et à ses convictions. Nous parlions de tout. Radhi, un peu en patriarche, me parlait des membres de sa famille où se mêlaient beaucoup de sentiments d’affection et de fierté. Habiba, avec bonté et une discrète efficacité, contrôlait son grand homme. Le charisme de Radhi lui avait donné une dimension internationale. Il avait des amis partout dans le monde. Je me souviens de deux professeurs que nous avions eus pour maîtres, Pierre Delavau et André Quevauvilliers, et qui me disaient leur fierté de compter parmi les amis de Radhi.

Mais Radhi était surtout très fidèle à la Tunisie ; il n’était pas de ceux qui « mettent leur drapeau dans leur poche ». Il m’a fait aimer ce pays qui est devenu pour moi ma seconde patrie. C’est pourquoi, lorsque j’en ai eu l’occasion, j’ai créé avec quelques amis tunisiens la première usine de médicaments, je crois, en Tunisie qui fut dirigée par Farid Ben Osmane. Je fis également entrer la Tunisie parmi Les membres de la Fédération internationale des industries du médicament que je présidais alors. Ce sont ses conseils qui m’étaient précieux car c’était toujours l’intérêt général qui le guidait. Chacune de nos rencontres nous permettait également de faire croître encore notre amitié; par exemple en comparant nos passés : lui Nabeul, Djerba…qu’il m’a fait visiter. Je n’en finirais pas d´évoquer ce qui fut une affectueuse amitié hors du commun ; tant de souvenirs extraordinaires me reviennent à l’esprit et tant je n’arrive pas à imaginer qu’il nous a quittés….

Pierre Joly

Président Honoraire de l’Académie de médecine,

président honoraire de l’Académie de pharmacie

et ancien président de la Fédération internationale des industries du médicament.

Lire aussi

Radhi Jazi: Le pharmacien, l’humaniste

Radhi Jazi: Le recours incontournable