Des intellectuels et anciens responsables arabes en appellent à l'opinion mondiale pour mettre fin à la dépossession des Palestiniens de leurs droits

Nous, soussignés, intellectuels arabes, anciens responsables politiques, militants des droits humains, universitaires, juristes, scientifiques, artistes, nous adressons à l’opinion publique mondiale et l’appelons à se joindre à nous en signant ce document à leur tour.

La dépossession du peuple palestinien de ses droits est arrivée à un tournant décisif, Israël ayant entamé l’annexion de larges pans des territoires occupés en se basant sur le plan Trump-Netanyahu, dit « le marché du siècle ». Ce plan israélo-américain, destiné à réaliser le rêve sioniste de Théodore Herzl, celui d’une mainmise sur la totalité de la Palestine historique, viole les principes de l’autodétermination et de la paix fondée sur la justice. Il illustre en outre, plus que jamais, le soutien absolu des États-Unis à la politique annexionniste israélienne, faisant fi du droit international et des résolutions votées par l’ONU pendant plusieurs décennies.

La portée de ce plan se révèle à la lumière de la loi constitutionnelle israélienne de 2018 qui stipule que « l’exercice du droit à l’autodétermination dans l’État d’Israël est un droit exclusif du peuple juif ». En étendant son autorité sur l’ensemble des territoires palestiniens, Israël dénie en théorie, selon cette loi, et en pratique, selon ce plan, les droits inaliénables du peuple palestinien d’exercer sa souveraineté sur son sol. Il détruit les fondements de toute solution fondée sur le droit international et étend à toute la Palestine historique un système juridique de discrimination institutionnelle, de ségrégation et d’inégalité - y compris la promulgation de lois spécifiques pour chaque groupe ethnique de la population – et cela à l’instar de l’apartheid qui sévissait en Afrique du Sud.

Le peuple palestinien, sous l’occupation à Jérusalem, en Cisjordanie et à Gaza, en Israël et les réfugiés ou exilés en diaspora, en dépit des divergences politiques entre ses dirigeants, serre ses rangs pour résister à ce plan et à toutes les violations de ses droits commises par l’occupation militaire israélienne. Il bénéficie toujours du soutien des autres peuples arabes qui s’opposent à la politique israélienne en Palestine et dans le Golan - quelle que soit la réaction très molle de certains gouvernements au plan Trump-Netanyahu. Nous proclamons notre solidarité avec le peuple palestinien comme avec les autres peuples arabes qui considèrent que la cause palestinienne est la leur aussi.

Nous soutenons le droit des Palestiniens à user de tous les moyens légitimes pour résister à l’occupation, à l’oppression et à la discrimination, y compris leur droit d’appeler pour y mettre fin aux boycott, désinvestissement et sanctions économiques et financières. Ce sont des moyens pacifiques déjà utilisés avec succès par les Irlandais, les Indiens et les Sud-Africains dans leurs justes luttes contre le colonialisme, de même que par les Noirs aux États-Unis qui appellent de nos jours au boycott des institutions qui les oppriment. Nous les soutenons et ne cesserons de défendre le droit des Palestiniens de recourir aux mêmes méthodes et autres moyens reconnus par le droit international dans leur combat contre l’annexion de leurs terres et leur privation de leurs droits nationaux et politiques, religieux et civiques.

Nous considérons que toutes les démarches entreprises par le gouvernement de Netanyahu et par l’administration de Trump pour réaliser leur plan, d’ailleurs condamné par la grande majorité des membres de l’ONU, sont illégales et illégitimes, nulles et non avenues. La communauté internationale ne peut cependant se contenter de déclarations diplomatiques tièdes et de protestations verbales qui ne feront jamais cesser la dépossession des Palestiniens de leurs terres et de leurs droits. Seules des mesures concrètes de soutien arabe et international au peuple palestinien dans sa lutte pour la liberté, la justice, l’égalité et la souveraineté nationale, ainsi que des sanctions internationales à l’encontre d’Israël feront reculer Netanyahu et Trump en leur faisant cher payer le coût de leur plan qui constitue une menace à l’encontre de la paix mondiale et la sécurité.

Nous, soussignés, nous engageons à agir ensemble et avec d’autres dans un processus légitime en vue de parvenir à une juste solution du conflit, respectant les droits individuels, collectifs et nationaux des Palestiniens.

Signataires par ordre alphabétique

• Abbas Mubarak Boudarga, Écrivain et militant des droits de l'homme, Maroc

• Abdelaziz Rahabi, Ancien ministre de la Culture et de l'Information et militant politique, Algérie

• Abdessattar Ben Moussa, Lauréat du Prix Nobel de la Paix, Tunisie

• Abdul Rahman Al-Tamimi, Directeur Général du Groupe palestinien d'hydrologie

• Abdullah Ezzat Sobeih, Ph.D. de droit international et Avocat palestinien

• Ahmad Fawzi, Ancien député du porte-parole des Nations Unies, Boutos Boutros-Ghali et Kofi Annan, Egypte

• Ahmad Ould Tekdi, Ancien ministre des Affaires étrangères, Mauritanie

• Ahmed Ounaïes, Ancien ministre des Affaires étrangères, Tunisie

• Aida Touma, Membre de la Knesset pour la Liste Commune, Palestine

• Ali Fakhro, Ancien ministre de la Culture, Bahrain

• Amir Makhoul, Militant civique et prisonnier libéré, Palestine

• Amr Moussa, Ancien Secrétaire-Général de la Ligue Arabe

• Camille Mansour, Chercheur et écrivain, Palestine

• Dia Azzawi, Artiste, Irak

• Elias Khoury, Romancier et écrivain, Liban

• Fadel Mahfouz, Lauréat du Prix Nobel de la Paix, Tunisie

• Fahd al-Halabi, Artiste syrien, Le Golan occupé

• Fathallah Oualalou, Ancien ministre des Finances, Maroc

• Fouad Siniora, Ancien Premier ministre, Liban

• Gamil Matar, Écrivain et journaliste, Egypte

• Ghassan Al-Khatib, Académique et Ancien ministre de la planification, Palestine

• Ghassan Salamé, Ancien ministre libanais de la Culture, Liban

• Habib Ben Yahia, Homme politique tunisien

• Hanane Achrawi, Membre du Comité exécutif de l’OLP

• Hani Al-Masri, Directeur général du Masarat Centre Masarat pour la recherche sur les politiques et les études stratégiques, Palestine

• Hassan Jabareen, Directeur Général du Centre juridique pour les droits des minorités arabes en Israël

• Heba Yazbek, Membre de la Knesset pour la Liste Commune

• Houcine Abassi, Lauréat du Prix Nobel de la Paix, Tunisie

• Issa Qaraqe, Ancien ministre des Affaires des prisonniers, Palestine

• Issam Younis, Directeur du Centre Al Mezan pour les droits de l'homme - Gaza, et le Commissaire général de la Commission indépendante des droits de l'homme, Palestine

• Iyad Allaoui, Ancien premier ministre, Irak

• Khaled Farraj, Chercheur palestinien

• Khamis Jhinaoui, Ancien ministre des Affaires étrangères, Tunisie

• Lakhdar Brahimi, Ancien ministre des Affaires étrangères, Algérie

• Maher Charif, Écrivain et historien, Palestine

• Mahmoud Yazbek, Écrivain et historien, Palestine

• Majid Al Qasmani, Militant des médias syriens

• Mamdouh Al-Aker, Médecin et Ancien commissaire de la Commission indépendante des droits de l'homme, Palestine

• Miloud Shinovey, Académique, Canada

• Mohamed Bedjaoui, Ancien ministre des Affaires étrangères et Ancien juge à la Cour internationale de justice, Algérie

• Mohamed Fayek, Président de l'Organisation nationale des droits de l'homme, et Ancien conseiller du Président Nasser pour les affaires africaines, Égypte

• Mohsen Al-Aini, Ancien Premier ministre du Yémen

• Mourad Benmehidi, Ancien ambassadeur, Algérie

• Muhammad Barakeh, Président du Comité de suivi arabe et Ancien membre de la Knesset, Palestine

• Munib Rashid Al-Masry, Militant palestinien et homme d'affaires

• Munir Fakhreddine, Académique syrien, Le Golan occupé

• Nazir Al-Arabawi, Ancien ambassadeur, Algérie

• Rachid Khalidi, Académique, Edward Said Professeur d'études arabes à l'Université de Columbia, Palestine

• Raef Zreik, Écrivain et académique, Palestine

• Ramtane Lamamra, Ancien ministre des Affaires étrangères, Algérie

• Rima Khalaf, Économiste et politicienne jordanienne

• Said Djinnit, Ancien Sous-Secrétaire Général du Secrétaire Général des Nations Unies, et Ancien Commissaire Général aux affaires de paix et de sécurité à l'Organisation de l'unité africaine, Algérie

• Salaheddine Mezouar, Ancien ministre marocain des Affaires étrangères

• Salam Fayyad, Académique (Ancien Premier ministre palestinien), Palestine

• Salim Abu Jabal, Cinéaste syrien, Le Golan Occupé

• Salim Tamari, Écrivain et académique, Palestine

• Samir Abdul Hadi, Homme d'affaires et membre du Sénat jordanien

• Slimane Mansour, Artiste, Palestine

• Taher al-Masri, Ancien Premier ministre et Ancien président du Sénat, Jordanie

• Talal Awkal, Écrivain et journaliste, Palestine

• Tarek Mitri, Ancien ministre libanais et Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en Libye

• Waheed Abdel-Majid, Écrivain et chercheur, Directeur du Centre Al-Ahram d'études politiques et stratégiques, Égypte

• Walid Joumblatt, Homme politique libanais

• Weam Amasha, Militant politique syrien, Le Golan occupé

• Widad Bouchamaoui, Lauréat du Prix Nobel de la Paix, Tunisie