Khemais Mestiri, ambassadeur de Tunisie au Mali : Les Tunisiens de Bamako sont sains et saufs

Les membres de la communauté tunisienne à Bamako sont tous sains et saufs, a affirmé à Leaders, l’ambassadeur de Tunisie au Mali, Khemais Mestiri, à la suite du coup d’État déposant le président malien Ibrahim Boubacar Keita (IBK). Forte d’une centaine de ressortissants, dont la moitié a été évacuée suite à la pandémie du Covid-19, elle a été immédiatement invitée à faire preuve de prudence et s’abstenir de tout déplacement en ville, sauf nécessité impérieuse. Aussi, l’ambassadeur Mestiri et son équipe, ont gardé leurs lignes téléphoniques ouvertes pour répondre à tout appel.

La communauté tunisienne au Mali est formée essentiellement de coopérants, experts internationaux et d’officiers affectés au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).

Le nouvel homme fort du Mali est le Colonel Sadio Camara. "Encadreur chevronné de la garde nationale, il est apprécié par tous ses frères d'armes pour sa rigueur et son sérieux" indique à Leaders une source malienne..

Un système politique corrompu, vivement dénoncé et de graves problèmes économiques et sociaux

Une mutinerie au sein de l’armée, prévisible depuis ces derniers jours, après la multiplication des mouvements populaires de protestation, s’est transformée mardi 18 août en coup d’État. Au pouvoir depuis 2013, le président Ibrahim Boubacar Keita s’est finalement résolu à annoncer sa démission, vers minuit. Il a été mis aux arrêts ainsi que nombre de ses proches, dans une caserne militaire non-loin de la capitale. Un « comité national pour le salut du peuple, regroupant diverses forces patriotiques », s’est proclamé d’office aux commandes du pays. Son porte-parole des militaires, le colonel-major Ismaël Wagué, chef d’état-major adjoint de l’armée de l’air, a appelé les « forces socio-politiques » à rejoindre le comité et œuvrer pour la création des meilleures conditions d’une transition politique civile conduisant à des élections générales crédibles pour l’exercice démocratique à travers une feuille de route qui jettera les bases d’un Mali nouveau. » « Tout un système oligarchique corrompu est à démanteler revendique fortement le peuple malien appauvri et à la peine » relèvent des observateurs étrangers.

De nombreuses voix s’élèvent dans des capitales africaines et occidentales appellent au respect de la légalité constitutionnelle au Mali et à la libération du président Ibrahim Boubacar Keita. Aussi, le conseil de Sécurité de l’ONU examinera lors de sa réunion de ce mercredi à New York la situation au Mali.

De premières ondes de choc

« Ce n’est que le début d’une série de changements profonds qui se déclenche dans la région, prévient un expert en géopolitique, contacté par Leaders. Il s’agit là de résonances directes de ce qui se passe en Libye et de nouveaux équilibres de forces qui s’y installent. Un traitement isolé du cas malien n’épargnera le reste des pays limitrophes. Se limiter aux aspects terroristes, sans apporter un début de réponse à la gravité de la situation économique et financière, l’accroissement du chômage, la multiplication de la criminalité et le rebond de la pandémie sanitaire, risque d’être périlleux. »

Qui le nouvel homme fort

Le nouvel homme fort du Mali, le Colonel Sadio Camara et ses hommes ont pris le pouvoir aujourd'hui au Mali. Il est assisté par plusieurs officiers supérieurs de la Garde Nationale de la gendarmerie nationale, de la Police, de l'armée de l'air et de l'armée de Terre ainsi que les forces paramilitaires.

Né en 1979 à Kati, le Colonel Sadio Camara est sorti de l'école Militaire Inter Armes de Koulikoro EMIA, major de sa promotion avant de regagner le grand Nord aux Côtés du Général El Hadj Gamou jusqu'en 2012.

Il fut directeur général du Prytanée militaire de Kati avant de s'envoler en Janvier dernier pour une formation militaire en Russie. Il est d'ailleurs arrivé à Bamako depuis seulement 15 jours pour des congés d'un mois.

Révolté avec ses collègues d'armes par la corruption qui gangrène le pays et le délitement de l'armée, Le Colonel Camara et ses hommes sont passé à l'offensive militaire ce matin et se sont emparés du pouvoir ce Mardi 18 Août 2020. Ils ont procédé à l'arrestation du Président de la République Ibrahim Boubacar Keita, et son PM Boubou Cissé, ainsi que quelques dignitaires du régime.

Au Prytanée militaire où Sadio Camara était Directeur, sa fille a fait deux fois le concours d'entrée sans succès. C'est dire à quel point son honnêteté et son sens de la Responsabilité. Sérieux et déterminé, Le Colonel Sadio est apprécié par tous ses subalternes.

Une page de l'histoire du Mali s'écrit désormais avec cette nouvelle équipe de jeunes officiers supérieurs qui ont le sens du patiotisme.