« L’Etat national : succès, échecs et défis » thème d’un séminaire organisé par Le Forum « Mountada Ettajdid » pour la pensée citoyenne et progressiste en partenariat avec Leaders

Le Forum « Mountada Ettajdid « pour la pensée citoyenne et progressiste organise le jeudi 23 juillet 2020 à l'hôtel Dow Town un symposium politique sur le thème : « L'Etat national : succès, échecs et défis », en partenariat avec le magazine Leaders. Cette rencontre-débat, qui se tient à l'occasion de la commémoration du 63ème anniversaire de la proclamation de la République, verra la participation d'hommes politiques et d'intellectuels comme l'ancien ministre de Bourguiba, Tahar Belkhodja et les professeurs Chérif Ferjani, Mohamed Mehdi Messaoudi, Abdelmajid Mselmi et Habib Kazdaghli.

Le document de présentation du séminaire publié par les organisateurs et signé par le président du Forum Ettajdid pour la pensée progressiste et citoyenne, Hichem Skik, rappelle le contexte politique de la rencontre et expose les thèmes qui seront abordés par les intervenants.

Ce débat a lieu, lit-on dans la présentation, dans un contexte de crise politique inédite et multiforme caractérisée par les tentatives de dévalorisation et d’affaiblissement de l’Etat savamment orchestrées par des forces politiques qui lui sont hostiles, par les velléités de déstabilisation du pays provenant de l’intérieur comme de l’extérieur et par le dénigrement des acquis de l’Etat national.

Il s’agit pour les participants, sans doute pour remettre les pendules à l’heure, de faire le bilan critique de l’œuvre de l’Etat national à l’époque de Bourguiba et de Ben Ali en faisant toute la lumière sur les acquis, les succès, les échecs, les faux pas Ils vont également s’appesantir sur les périls qui guettent aujourd’hui l’Etat « menacé d’implosion », selon le président de la République, et plus particulièrement le régime républicain.

L’avènement de la République, le 25 juillet 1957, a constitué en effet, du point de vue des organisateurs, un fait historique majeur et un jalon très important dans l’œuvre d’édification d’un Etat moderne capable de sortir le pays du sous-développement et de « rattraper les nations avancées » selon une formule qui revenait comme un leitmotiv dans les discours officiels de l’époque. Pour ce faire, les fondateurs de l’Etat national ont fait de l’Etat la locomotive du développement et le fer de lance de grandes réformes destinées à éliminer les structures sociales traditionnelles et mettre le pays sur orbite pour un décollage dans les domaines de la vie économique, sociale et culturelle.

Mais les acquis, tout importants qu’ils soient, ne doivent pas occulter les graves erreurs, voire les errements de l’Etat national sous le règne de Bourguiba et d’une manière plus prononcée durant l’époque de Ben Ali, ce qui a eu pour conséquences désastreuses la mise en place d’un régime politique despotique, la propagation de la corruption, la recrudescence du népotisme et du clientélisme, l’accroissement des inégalités sociales et régionales. Ces errements on fait le lit de La révolution du 14 janvier 2011 selon l’auteur de la présentation.

Hichem Skik passe ensuite en revue les désillusions de la Révolution qui a suscité de grands espoirs et s’attarde sur les velléités de remise en question des acquis de l’Etat national et particulièrement du caractère civil de l’Etat et du projet moderniste tunisien mis en péril à plusieurs reprises par les obscurantistes. Il évoque également l’émergence de courants populistes qui nourrissent la fiction « d’une démocratie directe »

A la fin de la présentation, le président du Forum Ettajdid pour la pensée progressiste appelle les forces patriotiques, les forces progressistes, les forces sociales et les organisations de la société civile à participer à cette rencontre-débat pour faire le bilan précité, identifier les dangers qui menacent le pays, le processus démocratique et les acquis de l’Etat national. Il les invite également à mettre en relief les priorités politiques et économiques à même de restituer à l’Etat son rôle de locomotive du développement et de renforcer le régime républicain et la démocratie pour consolider les acquis de la révolution tunisienne.

