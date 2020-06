La prochaine administration américaine va-t-elle rétablir la diplomatie au Moyen-Orient ?

Par Brian Katulis & Gordon Gray (*) - Évaluer les dégâts globaux causés par la politique étrangère de l'Administration Trump revient à essayer de mesurer les dégâts d'un ouragan toujours enragé : on ne sait pas ce qu'il restera après. En effet, la pandémie de Coronavirus marque la première fois que les États-Unis abandonnent leur rôle de leader lors d'une crise mondiale, depuis avant la Seconde Guerre mondiale.

Mais la prochaine Administration américaine a l'occasion de redonner aux États-Unis leur rôle de leader international par le biais d'une poussée diplomatique - une poussée qui place la voix du peuple américain en première ligne de l'engagement mondial des États-Unis.

L'absence de leadership diplomatique américain au cours des trois dernières années a eu un effet néfaste au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Le retrait de l'accord nucléaire iranien de 2015 a réduit les options politiques de l'Amérique et a amené l'Amérique au bord de la guerre. Le manque de leadership diplomatique américain dans des conflits clés comme la Syrie, le Yémen et la Libye, a accéléré la fragmentation des États et a créé un tourbillon qui a attiré la Russie et d'autres pays de la région. L'absence de tout engagement diplomatique sérieux sur le front israélo-palestinien pendant des années, a laissé les tensions s'attiser une fois de plus, mettant en danger la frontière pacifique entre Israël et la Jordanie.

L'Amérique n'est pas la cause première du chaos au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et il n'y a pas d'envie aux États-Unis ou dans la région pour des interventions militaires supplémentaires déconnectées de la stratégie. L'Amérique a des défis majeurs à relever chez elle qui ne peuvent être retardés et les ressources pour la diplomatie et le développement seront limitées. Mais, ils constituent toujours une part essentielle de notre leadership.

L'Amérique a, cependant, besoin d'un meilleur plan que celui avec lequel elle opère depuis des décennies. Se contenter de critiquer la trajectoire actuelle et d'émettre de vagues slogans appelant à un "État responsable", à une "puissance intelligente" ou à "mettre fin à des guerres sans fin" ne contribuera guère à dégager un consensus politique national en faveur d'une nouvelle approche. Ces slogans passent à côté de deux ingrédients essentiels : reconstruire les institutions américaines en vue d'un engagement mondial et proposer une stratégie régionale-globale qui place la diplomatie au premier plan.

Le premier ingrédient consiste à reconstruire les capacités des agences civiles, principalement le Département d'État américain et d'autres agences clés impliquées dans l'aide à l'étranger et l'engagement économique mondial. Il faut que la prochaine Administration et le prochain Congrès, américains investissent dans l'art de gouverner pour une génération, à la hauteur et dans l'ordre de ce qui a été fait pendant la guerre froide. Pour être clair, il faudra des années pour relever ce défi - la négligence de ces agences remonte à plusieurs décennies.

Une action immédiate que la prochaine Administration américaine peut entreprendre est de pourvoir les postes clés traitant de la région. Il a fallu plus de deux ans à l'Administration Trump pour pourvoir le poste de secrétaire adjoint aux Affaires du Proche-Orient avec une nomination confirmée par le Sénat et des postes d'ambassadeur en Égypte, en Arabie Saoudite et aux Émirats arabes unis. En outre, cela fait trois ans qu'il n'y a pas eu d'ambassadeur américain en Jordanie ou au Qatar.

Pour relever les défis institutionnels à long terme, la prochaine Administration devrait augmenter le nombre de nouveaux recrutements dans le Service extérieur. À la fin de l'année dernière, le nombre d'agents du Service extérieur du Département d'État était à peu près le même qu'il y a 70 ans, soit moins de 8 000 personnes. Et ce, malgré les vastes changements géopolitiques qui se sont produits au cours de ces décennies, de la décolonisation à la chute du mur de Berlin et aux multiples guerres au Moyen-Orient, en passant par la pandémie du Coronavirus.

La deuxième étape consiste à entrer en fonction avec une stratégie globale pour faire face aux défis de la région de manière globale et à faire passer la diplomatie en premier. Pour la prochaine décennie, les États-Unis devraient se détourner de la gestion réactive des crises et s'orienter vers une stratégie qui renforce l'engagement diplomatique et économique, soutenue par une utilisation plus précise et plus ciblée des outils militaires et de sécurité. Ces outils devraient soutenir les efforts diplomatiques des États-Unis pour mettre fin aux conflits et aider les pays à faire face aux pressions écrasantes en faveur du changement.



Que signifie concrètement le fait de mettre la diplomatie au premier plan dans l'engagement des États-Unis ? Premièrement, la prochaine Administration devrait redonner aux diplomates américains des rôles de premier plan, soutenus par toute la gamme des outils de politique étrangère des États-Unis, pour faire face aux conflits qui se développent dans des pays comme la Syrie, le Yémen et la Libye, ainsi qu'au clivage entre les pays du Conseil de coopération du Golfe. Elle implique également une gestion efficace de deux autres défis majeurs - les tensions entre l'Iran et ses voisins et le conflit israélo-palestinien - qui tendent également à submerger l'approche stratégique des États-Unis dans la région. La prochaine Administration devrait poursuivre une stratégie pragmatique qui cherche à produire des progrès réguliers et tactiques plutôt qu'à réaliser les grandes affaires ou les accords du siècle.



Tout cela représente une tâche et un programme ambitieux pour les États-Unis, mais qui tire les leçons des deux dernières décennies et cherche à promouvoir un mode d'engagement différent qui aide les pays à s'aider eux-mêmes. En œuvrant à une approche fondamentalement différente de la région au moment où le monde est remodelé par la crise du coronavirus, l'Amérique peut tourner la page sur les dernières décennies de stratégie confuse et de résultats mitigés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et créer une nouvelle voie de progrès dans la région.



(*) Brian Katulis est senior fellow au Center for American Progress, où son travail se concentre sur la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, le Moyen-Orient et la politique antiterroriste. Suivez le sur Twitter : @katulis

Gordon Gray est le chef des opérations du Center for American Progress. Il a fait carrière dans le service extérieur et a été ambassadeur des États-Unis en Tunisie au début du printemps arabe et sous-secrétaire d'État adjoint pour les affaires du Proche-Orient. Suivez le sur Twitter : @AmbGordonGray.