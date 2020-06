Edgar Morin: Ses souvenirs tunisiens qui viennent à sa rencontre

Il bouclera ses 99 ans le 8 juillet prochain. Edgar Morin, résistant, penseur de la complexité, sociologue et philosophe, ne cesse d’écrire. Son dernier livre intitulé «Les souvenirs viennent à ma rencontre» (Fayard) révèle des facettes peu connues de sa vie tumultueuse, de ses amours passionnées, de ses batailles de résistant et d’intellectuel. Revenant sur son siècle, il dresse des portraits soigneusement taillés de ceux qu’il a connus et retrace ses pas autour du monde… et en Tunisie. Avec Jean Daniel, il succombera au charme de la vie en bande à Sidi Bou Saïd, où l’avait invité une première fois Jean Duvignaud, qui enseignait alors à Tunis. Un livre succulent où se mêle la philosophie à la sociologie, l’intime au public. Edgar Morin introduit le lecteur dans la grande bulle parisienne de Sartre, Breton, Barthes, mais aussi Mitterrand, Martinet, Daniel et autres icônes et l’emmène dans ses escapades aux quatre coins du monde.

«Bien qu’ils émanent de ma mémoire, ces souvenirs ne sont pas des Mémoires qui obéiraient à un ordre chronologique, prévient d’emblée Edgar Morin dans son introduction. Ils me sont venus et m’ont envahi selon l’inspiration, les circonstances, s’interpellant les uns les autres, certains en ont fait émerger d’autres de l’oubli. Je crains qu’il en soit de très chers et très marquants qui reviendront trop tard. (…) « Ils témoignent des illuminations qui m’ont révélé mes vérités, de mes émotions, de mes ferveurs, de mes douleurs, de mes bonheurs (…)



Ils témoignent que je suis devenu tout ce que j’ai rencontré.



Ces souvenirs témoignent enfin d’une extrême diversité de curiosités et d’intérêts, mais aussi d’une obsession essentielle, inépuisable, inépuisée, celle qu’exprimait Kant et qui n’a cessé de m’animer : que puis-je savoir? Que puis-je croire ? Que puis-je espérer? Inséparable de la triple question : qu’est-ce que l’homme, la vie, l’univers ?»

Les souvenirs viennent à ma rencontre Edgar Morin

Fayard, 2019, 450 p. 26 €