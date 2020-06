CHO GROUP: Quand “métier” rime avec “Passion”

La marque TERRA DELYSSA de CHO GROUP fait la fierté des Tunisiens, en remportant une médaille d’argent à l’édition de cette année du « World’s Best Olive Oil 2020 », le concours de qualité d’huile d’olive le plus sélectif au monde.

Cette médaille s’ajoute à la longue liste des prix gagnés par la marque, notamment celui du «Produit de l’année 2019» en Allemagne, «Saveur de l’année 2018» en France, ou encore le Prix National de la Qualité en 2015.

Toutes ces distinctions sont ipso facto une réponse aux diverses campagnes de dénigrement que subissent les huiles d’olive tunisiennes, à travers le goût authentique d’un produit haut de gamme en parfaite conformité avec les normes internationales les plus strictes.

Une huile tunisienne, un label tunisien…

Qui aurait pu parier que l’huile d’olive tunisienne, qui était depuis l’ère de Didon source de toutes les convoitises, et qui demeurait jusqu’au milieu des années 90, prisonnière de marques d’huile d’olive de tout d’abord sauf tunisiennes, se libèrerait à peine en 20 ans de ces dogmes et s’imposerait dans les marchés mondiaux avec des marques locales portant le drapeau tunisien dans plusieurs pays et dans les plus prestigieuses enseignes agroalimentaires ?

Mr Abdelaziz Makhloufi, fondateur de CHO GROUP en 1996, had this dream.

Un métier qui se transmet de père en fils

Fils d’agriculteur et imprégné de l’amour de la terre et particulièrement de l’olivier, le PDG et fondateur de CHO GROUP est parti d’un moulinier pour en faire 20 ans après un des groupes oléicoles les plus puissants à l’échelle mondiale, et ce dans un marché où la concurrence est féroce notamment celle des producteurs traditionnels mondiaux. Ces derniers voient en l’émergence de l’huile d’olive tunisienne dans le marché mondial en bouteilles et son adoption par le consommateur, un manque à gagner qu’ils croyaient pourtant auparavant comme acquis éternel.

“L’huile d’olive tunisienne demeurait jusqu’au milieu des années 90 exportée exclusivement en vrac et donc colonisée dans les bouteilles des plus grands producteurs mondiaux. Il était temps de la libérer et la réconcilier avec son origine. Et la seule manière pour y parvenir, était de créer une place pour la bouteille d’huile d’olive « made in Tunisie » dans les plus grandes enseignes internationales et l’imposer dans le marché mondial”, a révélé Monsieur Abdelaziz Makhloufi. C’est en cultivant ces principes qu’est née l’épopée de CHO GROUP.

TERRA DELYSSA® : une huile qui rivalise

Présent dans 42 pays avec plusieurs marques, notamment avec sa marque phare TERRA DELYSSA®, des millions de bouteilles sont vendues annuellement à l’exportation, hissant, ainsi, bien haut le drapeau de notre chère patrie.

Son goût singulier, son design attractif et sa transparence sur son origine lui ont valu la première place au Canada, la 3ème en France et parmi le top 10 aux Etats-Unis.

Quel plaisir de voir, aujourd’hui, des familles dans les quatre coins du monde connaître la Tunisie à travers son huile d’olive ! Quel bonheur de voir des stars et des sportifs de haut niveau adopter une huile d’olive Tunisienne pour une alimentation saine et équilibrée ! Pourtant méconnue par le grand public des années de cela, CHO GROUP, à travers TERRA DELYSSA®, a permis à l’huile d’olive brandée « made in Tunisia » d’intégrer des foyers, en toute légèreté.

IBM Food Trust s’invite chez TERRA DELYSSA®

Cependant, CHO GROUP ne s’arrête pas ici. Toujours dans une logique visionnaire et révolutionnaire, authenticité et haute technologie sont mariées pour faire de TERRA DELYSSA® la première huile d’olive mass market dans le monde totalement traçable via la Blockchain alimentaire. Un pas de plus pour une transparence totale qui permet aux consommateurs de suivre la genèse de leur huile en temps réel.

En effet, en partenariat avec IBM Food Trust, toutes les étapes de production de TERRA DELYSSA® sont retranscrites, retracées et stockées dans une base de données infalsifiable et accessible par un simple scan de QR code présent sur la bouteille. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie du groupe qui vise le mieux-manger.

Tout ceci fait de CHO GROUP un digne ambassadeur de la Tunisie à travers son or vert et qui lui a valu le statut d’opérateur économique agréé depuis 2019. Ce statut, qui n’est accordé qu’aux opérateurs les plus fiables, le positionne comme une « société de confiance » sur le plan international.

Un groupe responsable

En plus d’être un acteur principal mondial dans le business de l’or vert, CHO GROUP demeure un groupe citoyen qui a su montrer son engagement sociétal et environnemental.

Cet engagement se manifeste notamment dans la réitération de son soutien aux agriculteurs et aux mouliniers tunisiens, mais aussi dans les diverses formes de sensibilisation aux pratiques de « bonnes conduites » dont il est l’initiateur.

Il en est ainsi par exemple des différentes formations organisées par le groupe en vue de mettre en avant les standards de qualité et l’implication et importance de chaque maillon de la chaîne dans le processus de production.

CHO GROUP s’est engagé, également, à mettre en place une stratégie de développement durable qui repose essentiellement sur des nouvelles plantations pour la minimisation de son empreinte carbone et la favorisation des investissements dans les zones de développement régional pour la création de nouvelles opportunités d’emploi et de richesses.

“La place qu’occupe notre bouteille sur rayon est certes le fruit d’un travail continu du capital humain de CHO GROUP, mais c’est aussi le fruit de la précieuse assistance de notre administration tunisienne et de nos partenaires clients, partenaires fournisseurs et partenaires financiers. Nous nous mettons continuellement en question avec l’objectif d’améliorer nos prestations, cultiver encore plus l’amour du consommateur pour les produits tunisiens et porter très haut le drapeau de notre chère patrie dans le monde entier ; positionnement naturellement méritée par la Tunisie.

Contribuer avec nos confrères à ancrer l’origine Tunisie sur le marché international est certes une priorité mais notre ultime priorité demeure la préservation de ce pays par le renforcement de notre responsabilité sociale vis-à-vis de notre environnement, nos partenaires et notre capital humain.