Covid-19: 17 800 Tunisiens ont regagné le pays, à la faveur de 280 vols assurés notamment par Tunisair

A la différence de nombre d’autres pays, la Tunisie a accédé à la demande d’un grand nombre de ses ressortissants bloqués à l’étranger, suite à la pandémie de Covid-19 et organisé leur rapatriement. Depuis le premier vol opéré le 15 mars dernier, pas moins de 17 800 Tunisiens ont pu regagner le pays, à la faveur de 280 vols assurés par Tunisair et d’autres compagnies aériennes (274 vols) et l’armée nationale. A cela s’ajoutent les 7 000 ressortissants rentrés de Libye par voie terrestre.

Les ailes tunisiennes étaient parties chercher nos compatriotes non seulement en Europe et dans des pays arabes (vols civils) mais aussi jusqu’en Asie. Chaque fois, une forte charge émotionnelle s’empare de ces hommes, femmes et enfants montant à bord d’avions battant pavillon national. L’accueil qui leur a été réservé par les équipages, malgré les contraintes sanitaires, leur a fait oublier la longueur des trajets pouvant atteindre, comme pour l’Asie, jusqu’à 32 heures de vols et d’escales.

On apprend également que 29 Tunisiens bloqués à Madagascar seront rapatriés ce mercredi 3 juin. ils seront soumis à une quarantaine obligatoire à leur arrivée.

Ces ponts aériens qui se poursuivent n’auraient pu réussir sans une logistique d’exception et une grande coordination. Les ambassades de Tunisie ont partout prêté main-forte aux Tunisiens non seulement dans les pays où ils résident mais aussi ceux de leur accréditation, parfois très lointains, œuvré pour obtenir les autorisations nécessaires, surtout après la fermeture des frontières, en subvenant à des besoins urgents de secours et fait montre d’une réelle sollicitude. A Tunis, c’est la direction générale des affaires consulaires (au ministère des Affaires étrangères), dirigée par l’ambassadeur Mohamed Ali Nafti, qui a été en première ligne avec nos postes diplomatiques et consulaires ainsi que les différentes parties tunisiennes concernées. Hédi Damak, au nom de la présidence du gouvernement, les ministères de la Défense nationale, de la Santé publique et des Transports, ainsi que Tunisair, l’Oaca et les compagnies Nouvelair et Yasmine Airlines s’y sont tous investis..