Quand Caïd Essebsi conseillait à Biden de briguer la présidence des Etats-Unis

Par Fayçal Gouiaa, ambassadeur de Tunisie à Washington DC - L'accueil était chaleureux et exceptionnel. Le vice-président (VP) a tenu à ce que la rencontre soit conviviale et amicale, loin des tracasseries de la politique et du protocole. Les deux hommes d’Etat, sans préparation préalable aucune, devaient comme convenu parler de tout, en effleurant les questions politiques, de coopération et autres. Peut-être ont-ils voulu laisser les discussions officielles pour la réunion qui devait suivre juste après le petit-déjeuner, à la Maison-Blanche, avec le président Barack Obama (d’ailleurs à laquelle avait assisté Biden). L’ambiance était détendue et bon enfant. Chacun voulait sortir le côté humoristique en lui.

‘’Acceptez l’échange avec Obama’’

Biden est attaché à sa résidence et fier d’elle. Une belle bâtisse datant de 1893, connue sous le nom de “ Number One Observatory Circle”, qui se trouve au milieu de “US Naval Observatory”. Il a confié que le président Obama est impressionné par cette demeure, surtout sa piscine. Il lui avait même demandé, en rigolant, de l’échanger contre la Maison-Blanche.

Avec son humour coutumier, et sur le ton du bon avocat qu’il avait été de profession, le président et Me Béji Caïd Essebsi a tout de suite conseillé à Biden d’accepter l’échange, mais en opérant également un échange de titres. Lui sera président et Obama VP.

Agréablement surpris par cette réplique, Biden en a été cependant stupéfait. «Oh my God ! No... No ... no.... Thank you Mr. President for the advice», a-t-il répondu avec un large sourire.

Après cette amicale conversation, en warming up, le vice-président Biden a invité son hôte ainsi que la délégation qui l’accompagnait à prendre le petit-déjeuner.

A table, il a été question des premières élections démocratiques en Tunisie.

«Briguez la présidence, les femmes américaines vous plébisciteront»

Le président Caïd Essebsi commencera par dire : “Tu sais Monsieur le VP, j’ai été élu à la magistrature suprême grâce à la femme tunisienne. Plus d’un million 300 mille femmes ont voté pour moi... Je dois mon élection à la femme tunisienne. Peut-être, je leur rappelle le grand président tunisien Habib Bourguiba. Et BCE n’a pas raté l’occasion pour parler des qualités de son leader préféré.

Biden a saisi le message et immédiatement rétorqué : «ça ne m’étonne pas du tout, M. le Président, vous êtes un homme séducteur.»

BCE l’a très bien pris, et s’en est servi pour développer son message, en guise de conseil amical. «Présentez-vous aux prochaines élections M. le VP. Je suis certain que toutes les femmes américaines voteront pour vous. Vous êtes un charmeur. Vous leur rappelez JFK.»

Bien joué ! Tous étaient en sourire. Puis on a attaqué le vif du sujet.

C’était une rencontre d’une classe rare et certaine

F.G.

