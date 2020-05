Tunisie : Huawei maintient son engagement en faveur de la digitalisation

Durant toute cette période difficile de lutte contre le coronavirus, le géant chinois Huawei, leader des technologies de l’information, a misé sur l’utilisation de la technologie pour aider le gouvernement tunisien et les tunisiens à faire face à cette crise sanitaire sans précédent.

C’est dans cette perspective, qu’une réunion entre M. Mohamed Fadhel Kraiem ministre des Technologies de la Communication et de la Transformation Digitale, M. Spark Zhang, directeur général de Huawei et M. Adnane Ben Halima, vice-président de Huawei en charge des relations publiques pour la région Méditerranée, a eu lieu mercredi 13 mai 2020, au sein du ministère.

M. Kraiem a assuré que : « les aides de Huawei pour la Tunisie qu’elles soient médicales ou technologiques ont été d’une grande efficacité pour la Tunisie dans sa lutte contre Covid-19. ».

De sa part, M. Adnane Ben Halima, a rappelé : « depuis le début de la crise, Huawei était sur la première ligne dans la lutte contre le coronavirus avec le gouvernement tunisien. Notre entreprise a accéléré ses initiatives et a collaboré étroitement avec les établissements et administrations gouvernementaux, que ce soit avec des contributions technologiques ou médicales.»

M. Kraiem a dans ce cadre, remercié le géant chinois pour ses différents efforts à aider le gouvernement dans sa lutte contre le virus : « les tunisiens seront toujours reconnaissants des actions déployées pour nous aider durant cette période difficile. Nous sommes aussi fiers et heureux des programmes dédiés à la formation des talents tunisiens à l’instar de Seeds for The Future et ICT Academy, qui ont permis à des centaines d’étudiants d’améliorer leur connaissance dans le domaine des technologies de l’information et du digital.»

Dans ce contexte, le directeur général de Huawei M. Spark Zhang assuré que : « ce programme Seeds for The Future, a aidé un nombre important de talents tunisiens à développer leurs connaissances et leurs savoirs-faires dans le domaine de la nouvelle technologie. Nous sommes aussi fiers du programme « ICT Academy » de Huawei, qui nous a permis de signer des conventions de partenariats avec 49 universités tunisiennes, ce qui a permis la certification de 2500 étudiants dans le domaine des TIC depuis le début du programme. »

D’autre part, M. Adnane Ben Halima a affirmé que : « Pendant toute la période du confinement, Huawei a fait preuve de responsabilité numérique. Nous avons travaillé avec les opérateurs téléphoniques et nos partenaires en Tunisie, et nous nous sommes concentrés sur la stabilité du réseau, surtout avec le télétravail et le surcroît inhabituel des connexions et des activités en ligne. Nous avons mis tout en œuvre afin d’éviter toute congestion des connexions et des éventuels ralentissements tout en estimant que l’expérience HBB (Home broadband) pouvait encore être améliorée. »

En fin de rencontre, les représentants de Huawei ont souligné le rôle très important que joueront les infrastructures TIC dans tous les secteurs d’activité. Cela pourrait même être une vrai opportunité pour la Tunisie de pouvoir moderniser et booster son économie afin d’attirer plus d’investissement.