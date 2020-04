Mourad Daoud : Terra nova

Et si la Terre avait besoin de faire une pause, respirer, reprendre son souffle ? Elle tourne depuis 4,5 milliards d’années mais elle est essoufflée depuis quelques décennies par la cadence effrénée que lui impose l’Homme.

Cet Homme qui a érigé la croissance en maitre mot. Toujours plus haut, toujours fort, toujours plus vite. L’esprit Coubertin en moins. L’esprit cupidus en sus. La quête de la performance est rentrée dans l’ADN du genre humain: nations, entreprises, individus… Du point de base du PIB gratté, aux 5 minutes gagnés sur une autoroute en passant par la progression à deux chiffres des ventes de pots de yaourts, l’homme jubile à chaque fois et tente ensuite d’être encore plus performant. Il a alors abandonné l’agriculture en jachère, fabriqué des microondes et imaginé la liposuccion. Il faut que ça aille vite et que ce soit efficace. Le potentiel des ressources naturelles et humaines est sollicité pour remporter on ne sait trop quel défi suprême. Il faut alors procéder par fracturation pour extraire le pétrole dans le schiste et par cyanuration pour l’or. Soumettre cadres et ouvriers aux KPI et les convertir au Lean six sigma. Machine, Nature et humain se fondent pour la quête de la performance.

Plus rien n’y échappe. Des télé crochets qui pullulent aux notes de 1 à 5 attribuées à tout ce qui traine sur Internet. Tout est jugé et noté en temps réel. Plus de droit à l’erreur. Le premier Grandaizar80 venu peut faire perdre au meilleur chef cuisto sa 5ème pastille sur Tripadvisor pour un aïoli trop aillé. Et le stress s’accapare de l’homme. Au travail comme à la maison. Au bureau comme dans l’intimité. Surtout quand sur Instagram et autre Facebook, chacun voit que sa vie est insignifiante comparée à celles qu’affichent les autres. On travaille plus, on s’en dette plus, on consomme plus… Plus que ce dont on a réellement besoin. Et ça finit par corrompre notre civilité.

Le terrien moderne moyen abandonne le goût pour le fast-food, l’orthographe pour le langaj SMS et l’expression d’émotions pour les émoticônes. Et que fait-il de son précieux temps économisé quand il écrit «slt» au lieu de «Salut» ? Visionner des vidéos de chats qui sautillent sur YouTube dont la moindre minute consomme l’équivalent de dix ampoules allumées pendant une heure. Et même pour visionner, beaucoup regardent les films et séries en mode accéléré. Aussi beaucoup ont besoin de savoir le temps que prend la lecture d’un article en ligne avant de s’y consacrer.

Le sociologue et philosophe allemand Harmut Rosa(1) observe qu’augmenter la vitesse d’action et le faire plusieurs choses en même temps sont les deux stratégies imaginées par l’homme pour densifier son rythme de vie en réponse à un sentiment d’urgence anxiogène.

Et puisque que l’homme ne savait plus s’arrêter, c’est la Terre qui a dit halte. Halte à la course sans fin, halte aux routes embouteillées, halte au ciel surchargé d’avions, halte au gavage perpétuel de foot, halte aux centres commerciaux bondés les samedis après-midi… Le Monde peut enfin reprendre son souffle.

Mais le tribut payé pour cette pause est lourd. Très lourd. Le sera-t-il considéré assez par le genre humain pour qu’il en vienne définitivement à repenser son mode de vie?

Lire:

(1) https://www.scienceshumaines.com/la-tyrannie-de-la-vitesse_fr_29044.html