Ali Kooli : Bank ABC se mobilise à vos côtés

Chère Cliente, Cher Client

Bank ABC a mis en place une stratégie, pilotée par un comité de crise, basée sur les recommandations de notre régulateur, pour vous soutenir.

Les mesures adoptées par Bank ABC, qui relaient celles annoncées par les autorités compétentes, ont pour objectif la mise en place de solutions adaptées à chacune et chacun d’entre vous pour essayer de surmonter les difficultés créées par cette pandémie, qui touche la Tunisie et le Monde. Notre initiative, forte du soutien sans faille de l’ensemble des collaborateurs de Bank ABC, prévoie sur une simple demande par email ou courrier:

• pour les Particuliers, et les Professionnels dans le cadre de leurs crédits à usage particulier, dont le revenu net est inférieur à 1000 dinars par mois et dont le crédit est encore performant le report des échéances à venir: d’aujourd’hui jusqu’au 30 septembre 2020.

• pour les Professionnels et les Particuliers qui ne répondent pas aux critères énoncés plus haut, Bank ABC assurera l’examen bienveillant des demandes.

• pour les Entreprises Petites, Moyennes ou Grandes, touchées par l’impact de la crise du coronavirus et soucieuses de préserver des postes d’emploi, nous considérerons leurs besoins et leurs capacités pour un éventuel report des échéances de crédits courants à échoir d’ici fin septembre 2020.

De façon plus générale, afin de vous éviter à avoir à vous déplacer, notez que nos conseillers sont à votre écoute par téléphone ou tout autre moyen de communication à distance pour répondre à vos interrogations et assurer le traitement de vos requêtes. Bank ABC en Tunisie s’engage à étudier vos demandes spécifiques avec la réactivité requise et adapter son appui en fonction de vos besoins et vos possibilités.

Les mesures annoncés plus haut s’ajoutent à celles déjà prise précédemment comme la:

• Gratuité pour nos clients non encore équipés pour la commande de toutes les nouvelles cartes de retrait ou paiement ;

• Suppression des commissions sur les frais des renouvellements des cartes pour nos clients déjà équipés;

• Gratuité pour nos clients des rééditions des mots de passe de toutes les cartes;

• Relèvement gratuit des plafonds de retrait et de paiement de toutes les cartes;

• Gratuité pour nos abonnés des loyers des TPE;

• Gratuité des retraits quel que soit le DAB utilisé;

• Gratuité de la solution e-banking ABC DIGITAL.

Ces mesures sont applicables pendant les mois de Mars, Avril, Mai et Juin 2020; si vous voyez des frais prélevés pour ces actes soyez certains que les montants seront recrédités dans la foulée.

Le combat continue, alors que pour des raisons sanitaires bien comprises un grand nombre de nos concitoyens sont confinés, Nous, employés des banques, nous nous sommes adaptés pour continuer à délivrer nos services. Nous ne sommes pas les seuls, nous prenons exemple sur les soignants (médecins, pharmaciens, infirmiers, ...) qui sont admirables, courageux et engagés pour nous tous; sur les forces de l’ordre qui se démènent pour assurer notre sécurité dans ces circonstances si particulières, sur les opérateurs téléphoniques qui veillent à ce que nous restions connectés, sur les agriculteurs qui continuent à nous nourrir, sur les routiers qui garantissent le transport des marchandises essentielles, sur les employés des commerces de proximité qui nous permettent de continuer à vivre, sur les éboueurs qui maintiennent nos espaces propres, sur les hommes et femmes qui garantissent la poursuite de la production et de la distribution de l’électricité , de l’eau potable ... j’en passe et des meilleurs .

Nous viendrons à bout de cette crise grâce à notre persévérance ainsi que notre discipline individuelle et collective.

Consciente de cela Bank ABC se mobilise pour Vous et pour soutenir l’économie de la Tunisie.

Ali Kooli

Directeur Général

Bank ABC en Tunisie