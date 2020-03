Un guide très utile de l’Unicef : Messages clés et actions pour la prévention et le contrôle de la COVID-19 dans les écoles

Quelles règles de conduite adopter dans les familles et les écoles vis-à-vis des enfants en ces grands risques de pandémie ravageuse du Convid-19 ? L’Organisation des Nations-Unies pour l’Enfance (Unicef) vient de publier un guide pratique qui rappelle les principes à respecter et énonce des réponses claires à apporter. Le guide couvre également les meilleures pratiques pour occuper les enfants durant le confinement ainsi que la préparation de la reprsie des cours.

« La protection des enfants et des établissements d’enseignement s’avère particulièrement importante, y lit-on. Il est nécessaire de prendre des précautions pour éviter la propagation éventuelle de la COVID-19 en milieu scolaire. Cependant, il faut également veiller à ne pas stigmatiser les élèves et le personnel susceptibles d’avoir été exposés au virus. N’oublions pas que la maladie à coronavirus n’opère aucune distinction fondée sur la nationalité, l’ethnie, le handicap, l’âge ou le genre. Les établissements scolaires doivent rester accueillants, respectueux, inclusifs et solidaires envers tous. Les mesures adoptées par les écoles peuvent prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 par les élèves et le personnel qui auraient été exposés au virus tout en réduisant au minimum les perturbations et en évitant la stigmatisation des personnes concernées.

Principes simples

Le respect de principes simples permet d’assurer la sécurité des élèves, des enseignants et des membres du personnel à l’école, et freine la propagation de la maladie. Pour assurer le bon état sanitaire des écoles, les recommandations sont les suivantes :

• Les élèves, enseignants et autres membres du personnel malades doivent s’abstenir de venir à l’école.

• Les écoles doivent imposer le lavage des mains régulier à l’aide d’eau propre et de savon, d’une solution hydroalcoolique ou d’une solution chlorée. Elles doivent également désinfecter et nettoyer les surfaces de l’école au moins une fois par jour.

• Les écoles doivent mettre à disposition des installations de distribution d’eau, d’assainissement et de gestion des déchets, et respecter les procédures de nettoyage et de décontamination de l’environnement.

• Les écoles doivent encourager l’éloignement social (il s’agit de mettre en œuvre certaines mesures pour ralentir la propagation d’une maladie très contagieuse, notamment en limitant

les rassemblements d’un grand nombre de personnes).

Préparez-vous à assurer la continuité de l’apprentissage

En cas d’absentéisme/de congés de maladie ou de fermeture temporaire de l’école, favorisez l’accès continu à un enseignement de qualité. Les mesures suivantes peuvent par exemple être prises :

• Mettre en œuvre des stratégies d’apprentissage en ligne.

• Confier des lectures aux élèves et leur demander d’effectuer des exercices chez eux.

• Recommander des émissions de radio, des podcasts ou des programmes télévisés à visée pédagogique.

• Demander aux enseignants d’effectuer un suivi quotidien ou hebdomadaire à distance auprès des élèves.

• Passer en revue/élaborer des stratégies d’enseignement accéléré.

Aidez les enfants à gérer leur stress

Les enfants peuvent réagir au stress de plusieurs manières. Ils peuvent notamment avoir des problèmes de sommeil, des incontinences nocturnes et des maux de ventre ou de tête. Ils peuvent aussi se montrer anxieux, renfermés ou en colère, s’accrocher à vous ou s’inquiéter à l’idée de rester seuls.

Montrez-vous rassurant(e) et expliquez-leur que de telles réactions sont normales face à une situation inhabituelle.

Soyez à l’écoute de leurs inquiétudes et prenez le temps de les réconforter et de leur donner de l’affection, rassurez-les sur le fait qu’ils sont en sécurité et félicitez-les régulièrement pour leur comportement.

Si possible, faites en sorte que vos enfants aient des occasions de jouer et de se détendre. Continuez autant que possible d’observer les mêmes routines et les mêmes horaires, en particulier à l’heure du coucher, ou créez de nouvelles habitudes dans votre nouvel environnement.

Informez les enfants des événements d’une manière adaptée à leur âge, expliquez-leur la situation et donnez-leur des exemples clairs de ce qu’ils peuvent faire pour se protéger et protéger les autres de l’infection.

Expliquez-leur ce qui pourrait arriver de manière rassurante. Par exemple, si votre enfant ne se sent pas bien et qu’il doit rester à la maison ou être hospitalisé, vous pouvez lui expliquer la situation de la manière suivante : « Tu dois rester à la maison / à l’hôpital parce que c’est plus sûr pour toi et pour tes amis. Je sais que c’est difficile (peut-être même effrayant ou ennuyeux) parfois, mais nous devons suivre les règles pour nous protéger et protéger les autres. Tout rentrera bientôt dans l’ordre. »

Liste de contrôle

✓ 1. Surveillez l’état de santé de votre enfant et ne l’emmenez pas à l’école mais gardez le à la maison s’il est malade.

✓ 2. Enseignez les bonnes pratiques d’hygiène à vos enfants et montrez-leur l’exemple.

Lavez-vous fréquemment les mains avec de l’eau et du savon. Si vous n’avez pas d’eau ni de savon, utilisez une solution hydroalcoolique contenant au moins 60 % d’alcool. Lavez-vous toujours les mains avec de l’eau et du savon si vos mains sont visiblement sales.

Assurez-vous de disposer d’eau potable salubre et veillez à ce que vos toilettes ou vos latrines soient propres et à disposition à la maison.

Assurez-vous que les déchets sont collectés, stockés et éliminés de manière sûre.

Toussez ou éternuez dans un mouchoir en papier ou dans le pli de votre coude et évitez de vous toucher le visage, les yeux, la bouche et le nez.

✓ 3. Encouragez vos enfants à poser des questions et à exprimer ce qu’ils ressentent, que ce soit auprès de vous ou de leurs enseignants. Rappelez-vous que votre enfant peut réagir de plusieurs manières au stress. Faites preuve de patience et de compréhension.

✓ 4. Prévenez la stigmatisation en vous appuyant sur des informations factuelles et en rappelant aux enfants qu’ils doivent se montrer bienveillants les uns envers les autres.

✓ 5. Mettez-vous en rapport avec l’établissement scolaire afin de vous tenir informé(e) de la situation et de savoir comment vous pouvez participer aux efforts mis en œuvre pour protéger la communauté scolaire (par le biais de comités parents-enseignants, etc.).



