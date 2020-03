Huawei et le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors : vers un accord TIC gagnant-gagnant

La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors Asma Shiri Lâabidi s’est entretenue mercredi 19 Mars 2020, avec M. Philippe Wang le vice-président exécutif de Huawei pour la région Afrique du nord.

Lors de cette réunion, Mme Shiri Lâabidi et M. Wang ont discuté de l’importance de l’intégration des TIC dans la formation des talents tunisiens en général, spécialement ceux œuvrant dans le secteur féminin. Une approche qui rappelle le rôle de la femme tunisienne dans la croissance socioéconomique du pays et ce depuis son indépendance en 1956.

« L’évolution rapide des technologies nécessite le développement des systèmes de formations pour tous, notamment pour les femmes rurales », a assuré Mme Shiri Lâabidi. « Les diplômées des écoles tunisiennes spécialisées en TIC est une valeur sûre pour la Tunisie. Les programmes de formation visant à entretenir leurs savoir-faire technique permettrait de mieux les intégrer au marché de l’emploi » a-t-elle ajouté.

« Il s’agit d’un accord gagnant-gagnant » assure la ministre tout en mettant l’accent sur l’importance des nouvelles technologies de la communication dans le développement durable et dans l’optimisation des programmes destinés à la femme et à l’enfance.

De son côté, M. Philippe Wang a salué « la participation active des jeunes talents tunisiens aux programmes phares lancés par Huawei notamment : Seeds For The Future et ICT ACADEMY. » tout en soulignant que « 75% des participants à ces programmes de formations sont des jeunes filles Tunisiennes ». « Huawei s’attache à contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU selon les 17 objectifs et à créer un écosystème durable et plus inclusif avec ses partenaires du secteur et à mettre en œuvre ses propres stratégies de développement durable.

Dans cette même perspective, M. Philippe Wang a indiqué que Huawei « tient à épauler le ministère de la femme en Tunisie à travers la modernisation de ses équipements et l’intégration des TIC dans sa stratégie de formation destinée aux femmes en assurant l’accompagnement et le support techniques, et initier les enfants à l’utilisation des TIC». « Huawei qui se positionne en leader mondial des nouvelles technologies, compte énormément sur le dévouement et le professionnalisme de ses femmes qui occupent des postes clés au sein de la firme, et qui aspirent à un monde meilleur et, plus connecté», a-t-il-ajouté.