Qui est Selma Ennaifer pressentie secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères

Diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris et Expert-comptable, Selma Ennaifer cumule plus de 20 ans de carrière principalement à l’international et officie depuis plus de onze ans à la Banque Africaine de développement (BAD). Pressentie à l’unique poste de secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, elle aligne une longue expérience en management des projets de développement.

Selma Ennaifer avait commencé sa carrière au sein d’EY à Paris, en tant que Superviseur Senior Auditeur (2001-2004), avant de rejoindre Natexis à Paris en tant que Business Analyst (2004 -2006) pour la mise en place des normes internationales IFRS au niveau du groupe.

De retour à Tunis, Selma Ennaifer rejoindra la Banque ABC en qualité de Head of Internal Audit (2006 -2008) avant que la BAD, alors délocalisée à Tunis, ne lui ouvre ses portes en novembre 2008. Tour-à-tour, elle sera Senior Internal Auditor (2008 – 2010), Principal Loan Administration officer (2010 – 2012), Chief Financial Statistician (2012- 2014), Chief Financial Management Expert (2014 – 2018) et à ce jour, Division Manager - Financial Management couvrant 3 régions (Afrique du Nord, Afrique Centrale et Afrique de l’Ouest). Sur ces régions comprenant 27 pays, Selma Ennaifer a conduit de manière transversale l’évaluation des projets et programmes de développement des pays africains, les phases de négociation des accords de financement avec les gouvernements des pays partenaires et la supervision de l’exécution de ces projets. Elle a également participé à la définition des stratégies d’intervention

Dans le cadre de ses fonctions à la BAD, Selma Ennaifer a été également panéliste dans des conférences internationales de haut niveau, elle a présidé des groupes de travail conjoints de bailleurs de fonds notamment sur les aspects de gouvernance et de coopération multilatérale. En 2019, elle a en outre été membre du Comité Consultatif du programme PEFA sur les aspects stratégiques et innovants. Le PEFA est un partenariat majeur entre plusieurs bailleurs de fonds et pays, permettant l’évaluation de la performance des systèmes de finances publiques. Elle est également intervenue en 2019 auprès de l’Organisation Internationale du Travail en tant qu’experte sur les aspects de gestion des projets de développement.