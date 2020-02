Mohamed Abdellatif Chaibi: les 5 mesures prioritaires qu’un Chef de gouvernement devrait prendre

Trouvant bien venu votre appel pour répondre à la question des 5 mesures prioritaires et urgentes qu’un Chef de Gouvernement gagnerait à adopter dans la situation actuelle que traverse le pays, qui présente certes des difficultés mais qui nous offre aussi beaucoup de richesses, de solutions et de potentiel, j’indiquerai alors les 5 actions suivantes:

1 - Education

Commencer et déclencher les corrections par la reprise de tous les manuels scolaires afin que leurs contenus, scientifiques et littéraires, soient pédagogiquement accessibles, scientifiquement progressifs et clairs. Ne mettent pas les élèves dans des situations de conflits ou d’accablement.

2 - Financement de l’économie

Commencer et déclencher les corrections par la réforme de la politique monétaire autour d’un Taux de l’argent neutre autour de 0. Restructurer, 1 an, la dette Dinar du Trésor sur une échéance de 100 ans. Lancer et installer, sans attendre, le premier noyau dirigeant de Tunisie Trésor.

3 - Entreprises

Commencer et déclencher les corrections par fusionner tous les Centres, Agences et Offices d’appuis, en une seule Administration. Définir sa mission sans recours à toute gestion administrative de subvention ou d’avantage fiscal. S’inspireret s’aider par l’efficace et intelligent ‘Small Business Act’ Américain.

4 - Export

Commencer et déclencher les corrections par recadrer nos politiques de promotion qui se sont traduites par le tarissement de l’économie intérieure et par le désavantagedu consommateur local tant en prix surenchéris qu’en dégradation de la qualité de l’offre.

Equations agricoles à décréter : les prix à l’export doivent être supérieurs aux prix locaux, les quantités à exporter doivent être inférieures à celles écoulées sur le marché local. Synthèse des deux contraintes avantageuses:

- PEXPORT ˃ 1,30 x PLOCAL

- Avec un prix facture où, 1 Dinar = 1 DTS

5 - Repeupler l’intérieur et les régions de la dorsale

Commencer et déclencher les corrections par une et une seule décision de discrimination positive: SMIG = SMAG ≈ 1 000 dinars / mois.

Parallèlement, pour 10 ans, maintenir les niveaux actuels du SMIG dans les grandes agglomérations économiques et sociales (Tunis, Sfax, Sousse, Gabes)

Avec mes meilleures salutations et tous mes souhaits de réussite et de plein succès pour le prochain Gouvernement.

Mohamed Abdellatif Chaibi

Banquier, Statisticien ISUP-Paris

