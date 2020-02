1ère École de la Physique du Plasma et de la Fusion dans la Région MENA-MPFuS 2020

Cinquante scientifiques, entre professeurs, chercheurs, doctorants ou étudiants en Mastère de Tunisie du Maroc ont pris part ce lundi à la 1ère édition l’École de la Physique du Plasma et de la Fusion dans la région MENA- MPFuS 2020 qui s'est tenue à Hammamet. Cet évènement scientifique important est organisé par le Commissariat à l'énergie Atomique et aux énergies Alternatives CEA, à travers sa Représentation Régionale Opérationnelle (RRO) et son Institut de Recherche sur la Fusion Magnétique (IRFM), le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et le Centre National des Sciences etTechnologies Nucléaires (CNSTN).

Le ministre de l’Education Nationale et Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, M. Hatem Ben Salem s’est félicité de la création de la Représentation Régionale Opérationnelle du CEA en Tunisie et relevé son apport à la recherche scientifique en Tunisie et dans le reste de la région MENA. Le CEA joue un rôle majeur dans le développement de cette filière et cette première édition de L’école de la fusion et de la physique du plasma est un bon pas qu’il faut maintenir et développer d’autres activités similaires.

De son côté, M. Jean JACQUINOT Président du Fusion Power Coordinating Committee de l’Agence Internationale de l’Energie et Conseiller Scientifique de l’Institut de Recherche sur la Fusion par confinement Magnétique a mis l’accent sur l’utilité de la recherche pour ouvrir de nouvelles voies au développement tout en préservant l’environnement des effets néfastes du réchauffement climatique et son impact sur la santé humaine. La physique du plasma et la fusion représente un axe de recherche très important dans le développement des énergies alternatives et propres et une science de l’avenir.