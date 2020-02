Ghannouchi tire le coup de grâce sur le gouvernement de Fakhfakh : Sans Qalb Tounès, il ne passera pas !

Plus qu’une sommation, un couperet. « S’il ne renonce pas à l’exclusion, et n’élargit inclusivement pas son périmètre, intégrant y compris Qalb Tounès, Elyès Fakhafakh n’obtiendra pas l’investiture au Parlement » Calculette en tête, et grand calculateur politique, Rached Ghannouchi, chef d’Ennahdha et président de l’ARP, prononce un verdict sans appel. « Déjà, il y a la majorité simple (109 voix) à assurer, pour obtenir l’aval, mais plus encore la majorité absolue des 145 voix nécessaires pour l’adoption des projets de lois organiques comme celles pour la Cour constitutionnelle ou l’ISIE, ajoute-t-il. » Dans une interview enregistré mardi en fin d’après-midi et diffusée mercredi matin sur Mosaïque Fm, Ghannouchi ne pouvait être plus clair et plus affirmatif.

Est-ce un problème de coordination avec Fakhfakh, lui demande Boubaker Ben Akacha ? « Nullement ! Elyès Fakhafakh m’a rendu visite plus fois, et la question est une divergence sur le principe de la non-exclusion que je n’ai cessé de défendre. Nous sommes comme au temps du mouvement national pour l’indépendance, dans un impératif de front national. »

Clairement, Ennahdha et son chef reprennent la main sur le « jeu » politique » dont certains croyaient pouvoir les exclure. Craignant l’établissement de nouveaux axes à leur détriment, les islamistes plus rompus à la manœuvre ont d’abord fait le dos rond pour mieux observer leurs challengers, et les pousser à l’erreur, avant de rebondir en rangs serrés. Non-seulement ils se rendent incontournables, mais aussi ils plaident pour une cause que nul ne peut contester : la non-exclusion.

Victime de ses errances stratégiques et de ses ratages en communication, il ne reste plus à Elyès Fakhafakh qu’à se décider : jeter l’éponge, intégrer Qalb Tounès ou tenir tête et aller au Bardo quitte à y subir un échec. Un passage en force, peu probable ne saurait être une stratégie gagnante, l’article 97 de la constitution lui restera redoutable.