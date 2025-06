SAM consolide sa position de leader avec une progression record à l’export de +43%

La société Atelier du Meuble Intérieurs (SAM) a clôturé l’exercice 2024 avec un total bilan de 28.850.098 DT ainsi qu’un résultat bénéficiaire de 2.671.212 DT. Elle a enregistré un chiffre d’affaires record à l’export, en progression de 43% par rapport à l’exercice précédent, pour s’établir à 1.5 millions de dinars.

L’assemblée générale ordinaire réunie le 24 juin 2025 à l’hôtel « The Nine Lifestyle Experience », a approuvé les états financiers et décidé la distribution d’un dividende de 0.450 dinar par action, soit 45% du nominal. La mise en paiement en dividende a été fixée au vendredi 29 août 2025.

Par ailleurs, une assemblée générale extraordinaire sera convoquée le mardi 2 septembre 2025, afin de délibérer sur une proposition d’augmentation de capital par incorporation de réserves, à hauteur de 523 448 dinars, par l’émission de 523 448 actions nouvelles. Ces dernières seront attribuées gratuitement aux actionnaires, à raison de huit (8) actions nouvelles pour quatre-vingt-cinq (85) actions anciennes, portant ainsi le capital de 5 561 635 dinars à 6 085 083 dinars. Les nouvelles actions porteront jouissance à partir du 1er janvier 2025. Lors de son intervention, le directeur général de SAM, Aziz Ben Slimane a salué l’engagement des employés de la société et a remercié les actionnaires et les membres du Conseil d’Administration pour leur confiance « Forte de plus de 40 ans d’expertise dans le domaine de la fabrication, le montage, l’assemblage et la commercialisation de tout genre de meubles et d’articles bureautiques, La société Atelier du Meuble Intérieurs s’est imposée comme un acteur majeur sur les marchés local et international. »

Il a ajouté que « la société poursuivra sa stratégie de croissance solide et durable, en misant sur l’innovation, le savoir-faire, tout en affirmant pleinement son rôle sociétal et citoyen à travers diverses initiatives dans les domaines du sport, de la culture, de la santé et de l’environnement ».