Ooredoo Tunisie lance son programme “Mfawla 2025” : Chaque recharge est une surprise à gagner !

Ooredoo Tunisie lance Mfawla 2025, un programme inédit et festif qui transforme chaque recharge en une occasion de gagner, sur-le-champ ou à travers de grands tirages mensuels.

Dès le 6 mai, tout client qui effectue une recharge de 2 DT ou plus, via n’importe quel canal, pourra accéder instantanément au jeu Mfawla. En fonction de leur montant de recharge, les participants peuvent gagner des bonus attrayants : du volume internet, des minutes d’appels ou encore des points de fidélité. L’expérience est fluide et accessible à tous, que ce soit via l’application MyOoredoo ou par SMS en composant le *3333# pour les utilisateurs de téléphones classiques.

Et ce n’est que le début. Plus les clients rechargent, plus ils augmentent leurs chances de remporter des cadeaux exclusifs chaque mois, en lien avec les temps forts de l’année. En mai, Mfawla commence avec un prix en argent de 5 000 DT pour la fête des mères. En juin, un autre prix de 5 000 DT sera attribué à l’occasion de l’Aïd. Juillet réserve une double surprise estivale : 5 000 DT et un voyage de rêve aux Maldives pour deux personnes. En août, un heureux gagnant repartira avec 5 000 DT et le tout nouvel iPhone 16. En septembre, pour la rentrée, 5 000 DT et trois smartphones 5G seront mis en jeu. Octobre apportera un souffle d’automne avec encore 5 000 DT à gagner. Enfin, novembre clôturera en beauté avec un tour du monde, une voiture neuve et un dernier prix en argent spectaculaire.

Avec plus de 120 000 gagnants attendus chaque mois et 14 grands prix à décrocher durant toute la période des jeux.

Mfawla 2025 promet d’apporter sourire et émotion aux quatre coins du pays.

« Cette initiative vise à offrir de la joie, de la reconnaissance et des moments inoubliables à nos clients », a déclaré Sunil Mishra, CMO de Ooredoo Tunisie. « C’est notre façon de dire merci et de renforcer le lien avec notre clientèle à chaque recharge. »

Plus qu’un simple programme de récompenses, Mfawla 2025 est une invitation à célébrer les petits gestes du quotidien qui peuvent créer de grandes émotions.

Rechargez. Jouez et Gagnez. C’est ça, Mfawla !