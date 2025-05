Une étude Epson révèle la popularité croissante des vidéoprojecteurs dans la région META-CWA: Les consommateurs créent leur propre expérience cinéma à domicile

Pour une expérience cinématographique parfaite la plupart des personnes interrogées dans la région META-CWA accordent la priorité à la qualité visuelle, suivie par la qualité sonore et l’ambiance générale.

Une étude commanditée par Epson révèle un engouement croissant pour les expériences cinéma à domicile, stimulé par les avancées technologiques et l’évolution des modes de vie. De plus en plus de consommateurs optent pour des vidéoprojecteurs grand format au détriment des téléviseurs traditionnels pour vivre ces moments immersifs. Que ce soit pour créer un home cinéma, vivre une expérience de jeu ou simplement profiter de contenus sur grand écran, les résultats du sondage montrent que les projecteurs s’imposent comme une solution privilégiée dans le monde du divertissement à domicile. Leur popularité croissante reflète un désir accru de bénéficier d’expériences visuelles plus grandes, plus immersives et plus flexibles.

L’enquête, menée par Epson dans cinq pays — Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Maroc, Turquie et Afrique du Sud — visait à identifier les tendances actuelles en matière de cinéma à domicile. Elle révèle que 50,8 % des personnes interrogées préfèrent les vidéoprojecteurs aux téléviseurs classiques, avec une préférence marquée au Maroc et aux Émirats Arabes Unis. Seuls 11,6 % des sondés déclarent ne jamais avoir utilisé de projecteur.

À l’échelle régionale, la qualité visuelle se distingue comme le critère le plus déterminant pour une séance de cinéma réussie, 35,4 % des participants la plaçant en tête de leurs priorités, suivie par la qualité sonore (28,6 %). L’ambiance générale et le confort occupent respectivement la troisième et la quatrième place, indiquant que les consommateurs valorisent avant tout les atouts technologiques. Il est à noter que 71 % des répondants saoudiens estiment que l’ambiance globale constitue l’élément essentiel.

Alors que les foyers cherchent à sublimer leur expérience de divertissement, Epson s’impose comme un acteur de premier plan dans l’innovation home cinéma, répondant à la demande croissante pour une image d’une clarté exceptionnelle. Les solutions Home Cinéma Epson, tels que les projecteurs 4K PRO-UHD, dotés de la technologie 3LCD sont spécialement conçus pour offrir une image vive et réaliste.

Grâce à un système avancé de décalage de pixels, des niveaux de luminosité exceptionnellement élevés et un fort taux de contraste, ces projecteurs garantissent une qualité d’image et de résolution comparable à celle des salles de cinéma professionnelles, répondant ainsi à une forte demande en matière de qualité visuelle inégalée.

La technologie 3LCD permet aux spectateurs de profiter d’une image 4K d’une netteté exceptionnelle sans compromis sur la luminosité, avec une taille de projection pouvant atteindre jusqu’à 300 pouces. La qualité sonore est également assurée grâce aux solutions audio intégrées d’Epson et à leur compatibilité fluide avec des haut-parleurs externes, pour une expérience audio enrichie.

Ali Kalboussi, Business Account Manager d’Epson Tunisie, a déclaré:

«Chez Epson, nous avons mis un point d’honneur pour permettre à chacun de recréer chez soi une expérience cinématographique immersive. Qu’il s’agisse de soirées cinéma, de jeux vidéo ou de retransmissions sportives, nos projecteurs allient performance, polyvalence et excellence tant visuelle que sonore. Leader mondial du secteur depuis 2001*, Epson a su imposer de nouveaux standards en matière de vidéoprojection grâce à des technologies de rupture qui transforment notre manière de vivre le divertissement visuel. Nous nous réjouissons de constater, à travers les résultats de notre étude, l’attrait grandissant pour les écrans larges dans l’ensemble de nos marchés. Cette évolution illustre à quel point les innovations technologiques stimulent la demande. Et à mesure que ces technologies gagnent en sophistication et en accessibilité, Nous prévoyons un engouement croissant pour des expériences de divertissement à domicile toujours plus immersives et spectaculaires.»

Cette enquête a été réalisée en partenariat avec Pollfish, auprès d’un échantillon de 100 répondants par pays. Epson identifie un fort potentiel d’expansion de sa part de marché, à mesure que les consommateurs découvrent les avantages extraordinaires qu’offrent les nouvelles technologies : écrans de plus grande taille, flexibilité, gain de place, portabilité, personnalisation, et ambiance cinématographique authentique à domicile.

* De 2001 à 2023, pour les projecteurs de 500 lumens et plus, hors téléviseurs sans écran. Source : Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY24Q1