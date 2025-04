Hippisme - Eclatante Coupe du Président des EAU à Ksar Saïd : la BTE un partenaire engagé (Album photos)

Meeting hippique exceptionnel dimanche à l’hippodrome Ksar Saïd, à la faveur de la Coupe du Président des Emirats arabes unis. Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et des pêches, Ezzedine Cheikh était ravi d’y accueillir à cette occasion, le ministre émirati de l’Economie, Abaddallah Ben Taoug Al Mari, l’ambassadeure des EAU à Tunis, Imane Ahmed Sellami, la directrice générale de la Banque de Tunisie et des Emirats -BTE), Feriel Chebrak, partenaire stratégique de l’édition tunisienne de la Coupe, et d’un grand nombre de diplomates, de visiteurs étrangers, et d’amateurs des sports équestres et compétitions hippiques.

Retrouvant l’ambiance historique des grands jours, Ksar Saïd, regroupait éleveurs, propriétaires, entraîneurs, jockeys et spécialistes venus de nombreux pays, notamment la Libye et les Emirats, en communion avec un public tunisien massif.

Créant la surprise, le cheval Nafe'eh, propriété de KH. Ben Othman, entrainé par Jabari et monté par José Santiago, rafla la Coupe du Président de l'EAU. Quant au Prix de la BTE, d’une valeur de 40.000 D, et réservée aux juments de 4 ans et plus de pur-sang arabe (57 kg), il a été raflé par jument Maya El Janoub, propriété de Abdelkerim Sooubani, entraînée par Sabri Guesmi et montée par Mohamed L'Medihine.

« Ce partenariat incarne nos valeurs d’excellence, de tradition et de modernité. C’est un honneur pour la BTE de contribuer à la promotion d’un sport qui allie prestige et enracinement culturel profond », a déclaré Mme Feriel Chabrak, Directrice Générale de la BTE.

En renouvelant son engagement stratégique pour la deuxième année consécutive avec l’UAE President Cup, l’une des plus grandes compétitions mondiales de courses de chevaux pur-sang arabes, la BTE se positionne comme un partenaire officiel de cet événement emblématique, reflet de l’héritage culturel émirati et de l’excellence sportive, souligne la Banque. Ce partenariat, poursuit-elle, au-delà de sa portée symbolique, s’inscrit dans une vision partagée entre la Tunisie et les Émirats Arabes Unis, portant sur la promotion d’un patrimoine commun et la consolidation des liens historiques et économiques. La BTE réaffirme sa double identité tuniso-émiratie et son rôle de pont financier et culturel entre les deux rives.

Sa présence active lors de ce rendez-vous prestigieux témoigne également de sa volonté d’accompagner des projets d’envergure et de soutenir des initiatives fédératrices, à l’image de ses engagements dans les domaines du développement durable, de l’innovation digitale ou encore du mécénat culturel.