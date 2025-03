Epson maintient sa position dans la liste A du CDP pour la 5ᵉ année consécutive, confirmant ainsi son engagement dans le changement climatique

Seiko Epson Corporation a obtenu une place sur la liste A du CDP pour la cinquième année consécutive. Organisation internationale à but non lucratif, le CDP a placé Epson sur la liste A, le meilleur classement en matière d'action climatique, en reconnaissance du leadership d'Epson dans les initiatives de lutte contre le changement climatique et de sa transparence en matière de divulgation d'informations.

Le CDP représente plus de 700 investisseurs institutionnels dont les actifs s'élèvent à plus de 142 000 milliards de dollars dans le monde. Il évalue l'action environnementale des entreprises sur la base des informations environnementales divulguées au CDP. Les résultats de cette évaluation sont également utilisés dans les évaluations environnementales des principaux indices mondiaux d'investissement socialement responsable (indices ISR), qui servent d'indicateurs pour les investissements ESG.

Epson a été reconnue comme l'une des rares entreprises sélectionnées pour la liste A parmi plus de 24 800 entreprises qui ont mis en avant leur résultats, reconnaissant ainsi qu'elle est une entreprise leader en matière de développement durable. Cette reconnaissance est importante pour la firme vue qu’elle renforce ainsi la confiance de toutes les parties prenantes, y compris les investisseurs institutionnels engagés dans l'investissement ESG, mais aussi les clients et les partenaires commerciaux à la recherche de produits et de services respectueux de l'environnement.

À l'avenir, Epson continuera d'analyser les risques et les opportunités conformément aux recommandations de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), de s'engager dans des initiatives de lutte contre le changement climatique et de divulguer des informations de manière proactive. Epson vise à faire progresser la façon dont elle gère le développement durable pour résoudre les problèmes sociétaux tout en stimulant la croissance de l'entreprise.

Référence

Initiatives environnementales d'Epson https://corporate.epson/en/sustainability/

À propos du CDP

https://cdp.net/ja

Informations sur les entreprises de la liste A 2023, la méthodologie d'évaluation et les critères d'évaluation https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

À propos d'Epson

Epson est un leader technologique mondial dont la philosophie d'innovation efficace, compacte et précise enrichit les vies et contribue à créer un monde meilleur. L'entreprise s'attache à résoudre les problèmes sociétaux en innovant dans les domaines de l'impression domestique et de bureau, de l'impression commerciale et industrielle, de la fabrication, de l'image et du style de vie. L'objectif d'Epson est de devenir neutre en carbone et d'éliminer l'utilisation de ressources souterraines épuisables telles que le pétrole et le métal d'ici 2050.Dirigé par la société japonaise Seiko Epson Corporation, le groupe mondial Epson génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 1 000 milliards de yens. https://corporate.epson/en/