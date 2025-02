Yadh Ben Achour: Poèmes sur la Liberté

En dix-sept poèmes, Yadh Ben Achour célèbre la Liberté, laissant s’exprimer sa pensée et son ressenti… Dans un recueil intitulé «Poèmes sur la Liberté» (AC Editions), il partage des écrits de jeunesse (parfois revisités) et d’autres récents, tous poignants. Le verbe ciselé, puissant, il dénonce l’oppression qui s’exerce de par le monde, à commencer à «Ghazza», et réitère son attachement à l’affranchissement de tout joug. Le juriste cède la plume au poète, qui «se rejoignent». Yadh Ben Achour demeure dans la profondeur d’un sentiment vif et d’une réflexion d’avant-garde. Qu’il évoque la Palestine, la Femme, Garibaldi ou Nietzche, il est aussi sensible à l’oiseau orphelin de l’églantier, aux gazelles dans la savane et au bonheur qu’apporte le nouveau-né… Chaque poème est alors un chant qui module ses rimes, au gré de son inspiration.

Le mérite de Yadh Ben Achour, dans ce carnet intime, est d’écrire ses poèmes à la fois en arabe et en français. Chacune des deux versions étant en fait non une traduction, mais une réécriture de l’autre. Dans chaque langue qu’il maîtrise habilement avec ses nuances et ses racines, il s’exerce à trouver l’expression qu’il cherche et à forger une poétique talentueuse. La double lecture ne fait alors que renforcer l’imprégnations des vers et les prolonger.