Pour une meilleure garantie de qualité et sécurisation de la connectivité internationale de la Tunisie : Tunisie Telecom rejoint le système Medusa, le plus long système de câble sous-marin en Méditerranée

• Medusa est le système de fibre optique sous-marin qui s’étend sur plus de 8700 Km joignant la mer Méditerranée, L’Atlantique et la mer Rouge, créant ainsi un nouveau corridor;

• Cet investissement permettra d’assurer la meilleure garantie de qualité et la sécurisation de la connectivité internationale de Tunisie Telecom et de la Tunisie;

Ce vendredi 7 février, et alors qu’il s’apprête à commercialiser ses offres 5G l’opérateur national Tunisie Telecom vient de signer un accord de partenariat stratégique avec Medusa Submarine Cable System (une société européenne détenue à 100% par l’opérateur AFR-IX TELECOM S.A).

Cet accord porte sur la fourniture et l’exploitation d’un lien dédié en fibre optique entre Bizerte et Marseille, d’une capacité de 20 Tbps et qui est basé sur les technologies les plus récentes dans le domaine des câbles sous-marin. Le déploiement en Méditerranée occidentale sera en 2025 et dont l’achèvement est prévu début 2026.

Le contrat a été signé par Messieurs Lassâad Ben Dhiab Président-Directeur Général de Tunisie Telecom et Norman Albi CEO de Medusa sous le haut patronage de Monsieur Sofiene Hemissi, ministre des Technologies de la Communication et le groupe de travail chargé de la négociation de ce contrat, au siège de l’opérateur national. Monsieur Sofiene Hemissi, a salué à cette occasion les efforts consentis par l’opérateur national pour renforcer l’infrastructure des télécommunications et offrir la connectivité à tous les citoyens dans les différentes régions du pays, ce qui contribue au renforcement de la souveraineté numérique de la Tunisie et à l’amélioration de son classement régional et international dans le domaine numérique.

«Nous sommes particulièrement fiers de prendre part au projet de connectivité numérique transméditerranéenne. En connectant nos infrastructures en fibre optique à ce système méditerranéen, Tunisie Telecom fournira des solutions plus innovantes et plus sécurisées pour satisfaire au mieux les attentes de ses clients, tout en contribuant au développement de l’écosystème numérique tunisien» explique M. Lassâad Ben Dhiab Président-Directeur Général de Tunisie Telecom.

En effet, Medusa s’étend sur plus de 8700 Km joignant la mer Méditerranée, L’Atlantique et la mer Rouge, créant ainsi un nouveau corridor; ce qui permettra d’assurer la meilleure garantie de qualité et la sécurisation de la connectivité internationale de Tunisie Telecom et de la Tunisie.

Pour rappel, le réseau de Tunisie Telecom est déjà connecté via deux autres câbles sous-marins. Hannibal reliant le Cap Bon à la Sicile en Italie et le SMW4 qui relie la Tunisie aux autres continen