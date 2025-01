78 % des Tunisiens jugent les services de transport à la demande essentiels pour leurs déplacements urbains

• Plus de 85 % des Tunisiens considèrent que les services de transport à la demande constituent un excellent complément aux transports publics, et plus de 78 % estiment que ces services ont amélioré leur capacité à accéder à des zones qu'ils trouvaient auparavant difficiles d'accès.



• L'opérateur mondial de mobilité partagée, Bolt, demeure fermement engagé sur le marché. L'entreprise a investi 34 millions de dinars tunisiens dans le pays, créant des opportunités de revenus pour plus de 5 000 conducteurs et desservant des millions de passagers.



• L'entreprise s'engage à collaborer étroitement avec les régulateurs et les institutions locales afin de promouvoir la mobilité dans les villes.

Un sondage commandé par Bolt, la plateforme mondiale de mobilité partagée, révèle que les Tunisiens considèrent les services de transport à la demande comme une composante essentielle de leur quotidien.

Selon les résultats, plus de 33 % des Tunisiens utilisent les services de transport à la demande quotidiennement, tandis que 21 % les utilisent hebdomadairement et 25 % occasionnellement.

La majorité des répondants recourent à la mobilité partagée pour éviter de devoir garer leur voiture dans des zones animées (35 %), faire des courses (29 %), se rendre au travail (29 %) ou assister à un rendez-vous médical (16 %).

Salima Mekki, directrice générale de Bolt Tunisie, a déclaré : « Le transport à la demande a eu un impact transformateur sur la vie des gens, et les résultats du sondage que nous avons commandé soulignent l'influence que nous exerçons sur des millions de personnes. Avec un investissement de 34 millions de dinars tunisiens (environ 10 millions d'euros), taxes comprises, dans le marché tunisien, nous restons déterminés à développer notre service dans le pays. Nous croyons pouvoir avoir un impact encore plus significatif à l'avenir.



Nous travaillons activement avec le gouvernement pour relever les défis de l'industrie et créer de meilleures opportunités de revenus pour les chauffeurs de taxi licenciés. Nous engageons activement le gouvernement pour explorer les possibilités d'augmenter la disponibilité des licences, ce qui, en retour, accroîtrait les revenus des conducteurs et créerait une situation gagnant-gagnant, permettant à davantage de conducteurs de gagner leur vie. Parallèlement, les clients bénéficieraient de prix plus compétitifs et d'un plus grand nombre de véhicules disponibles.



Nous sommes également ouverts à partager l'expérience acquise au cours des 11 dernières années d'opérations de transport à la demande dans plus de 600 villes à travers le monde, afin de soutenir les décideurs tunisiens et les responsables locaux dans leur quête des meilleures solutions pour améliorer la mobilité dans les villes tunisiennes. »

Les données du sondage indiquent que les services de transport à la demande et les transports publics traditionnels collaborent pour améliorer la mobilité urbaine. 85 % des Tunisiens estiment que le transport à la demande constitue un excellent complément aux transports publics. Plus de 31 % des personnes interrogées sont tout à fait d'accord, tandis que plus de 47 % conviennent que le transport à la demande a renforcé leur capacité à accéder à des lieux qu'ils trouvaient auparavant difficiles d'accès.

«En plus d'aider les gens à se déplacer dans la ville et de fournir aux conducteurs des opportunités de revenus, le transport à la demande influence de nombreux autres secteurs. Par exemple, dans le domaine du tourisme, les visiteurs voyageant en Tunisie peuvent utiliser l'application Bolt, qu'ils connaissent déjà dans d'autres pays. En 2024, notre destination et point de prise en charge les plus populaires étaient l'aéroport international de Tunis-Carthage», a ajouté Salima Mekki.