Façonner l'avenir grâce à l'innovation de produits

Par Suat Ozsoy Vice-Président des opérations commerciales chez Epson META-CW Asia.

Avec sa vision avant-gardiste, la Tunisie est l'un des marchés les plus dynamiques dans sa région en matière d'innovation technologique, offrant aux acteurs de l'industrie des opportunités de croissance exceptionnelles. Dans cet environnement hautement concurrentiel, les entreprises doivent non seulement suivre les évolutions, mais aussi redéfinir leurs offres pour rester leaders.

L'innovation ne consiste pas seulement à ajouter des fonctionnalités, mais aussi à créer de nouvelles expériences, à répondre à des besoins non satisfaits et à redéfinir ce qui est possible. C'est la force motrice du progrès, qui façonne les industries, redéfinit les possibilités et améliore les vies. Dans un monde où la technologie évolue à un rythme effréné, innover est essentiel pour garantir la pertinence, la compétitivité et l’impact des entreprises. Chez Epson, notre mission est claire: enrichir la vie des individus tout en contribuant à un monde meilleur grâce à des technologies compactes, précises et efficaces. Cet engagement se reflète dans nos innovations révolutionnaires, telles que nos projecteurs 3LCD, qui offrent des couleurs éclatantes, une grande fiabilité et une efficacité énergétique exemplaire.

En 2010, nous avons révolutionné le secteur de l'impression avec les imprimantes EcoTank, une solution sans cartouche qui change la donne et dont les réservoirs d'encre sont rechargeables. Cette innovation réduit les déchets plastiques en éliminant le besoin de cartouches d'encre jetables et permet de réaliser d'importantes économies - jusqu'à 90 % du coût de l'encre - tout en fournissant suffisamment d'encre pour une durée de vie de trois ans. Cela permet d'éviter que des millions de kilos de plastique ne se retrouvent dans les décharges, ce qui en fait un choix plus durable pour les clients, tant sur le plan environnemental qu'économique.

La concurrence sur le marché, les avancées technologiques rapides et l'évolution des attentes des consommateurs sont autant de facteurs clés de l'innovation produit. Pour garder une longueur d'avance, les entreprises doivent adopter les technologies émergentes, telles que l'IA, et rester proches de leurs clients. Elles doivent également investir dans la recherche et le développement (R&D) et favoriser une culture de l'innovation au sein de leur organisation.

Cependant, innover peut se heurter à des obstacles: ressources limitées, aversion au risque ou résistance au changement. Ces défis nécessitent des stratégies solides, un leadership engagé et une volonté d’oser.

Chez Epson META-CWA, nous faisons de l’innovation une priorité stratégique, guidée par notre engagement envers nos clients et notre planète. Notre engagement en faveur de la créativité et des défis alimente notre désir de dépasser les attentes. Au niveau mondial, Epson investit chaque jour environ 1,14 million d'euros dans la recherche et le développement et plus de 770 millions d'euros pour favoriser l'innovation durable et devenir neutre en carbone et sans ressources souterraines d'ici à 2050.

Nos efforts pour réduire notre impact environnemental ont été reconnus à l’échelle mondiale. En 2024, nous avons été distingués par plusieurs Red Dot Design Awards, y compris le prix "Best of the Best" dans la catégorie Conception de produits pour les innovations qui enrichissent la vie des gens et de la société.

Nos racines japonaises sont ancrées dans une solide tradition de fabrication de produits exceptionnels à partir de ressources limitées, en adhérant à nos philosophies communes de Sho-Sho-Sei (compact, précis et efficace) et de Monozukuri (l'art et la science de la fabrication). Nous avons fait du développement durable la pierre angulaire de notre stratégie d'innovation produit, en surmontant les défis liés à l'impact environnemental et en répondant à la demande des consommateurs pour des solutions technologiques respectueuses de l'environnement.

Les imprimantes à jet d'encre sans chaleur d'Epson, alimentées par notre technologie MicroPiezo, réduisent la consommation d'énergie et les émissions de CO₂ jusqu'à 83 % par rapport à la technologie laser. En éliminant la chaleur du processus d'injection de l'encre, cette innovation réduit la consommation d'énergie, améliore la fiabilité et accélère les vitesses d'impression. La technologie sans chaleur minimise également les déchets et permet une impression de haute qualité sur divers matériaux, établissant ainsi de nouvelles normes pour une impression durable et efficace dans les foyers et les entreprises.

Dans l'ensemble, nos produits sont conçus pour répondre aux besoins de tous nos clients particuliers et entreprises tout en les aidant à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable.

Récemment, EcoVadis nous a attribué la note de platine en matière de développement durable, ce qui nous place parmi les 1 % d'entreprises les plus performantes de notre secteur à l'échelle mondiale. Nous sommes fiers que nos clients partagent notre engagement en faveur d'un environnement plus sain.

Sur le même élan, nous poursuivons activement l'innovation ouverte, en collaborant avec d'autres entreprises et organismes de recherche afin d'accélérer la création de nouvelles valeurs. Nous croyons fermement au pouvoir de l'innovation pour enrichir la vie des gens et contribuer à créer un monde meilleur ; c'est pourquoi nous réimaginons constamment ce que la technologie peut faire pour les consommateurs, les entreprises et la planète.

Pour rester compétitives, les entreprises doivent adopter un état d'esprit tourné vers l'avenir et considérer l'innovation comme un processus continu, guidé par les besoins des clients et les avancées technologiques. Seules celles qui accordent la priorité à l'innovation des produits seront en mesure de façonner l'avenir.

