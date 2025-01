Que faut-il attendre du contexte macroéconomique mondial en 2025?

Ces dernières années, les analystes et économistes se sont révélés trop pessimistes dans leurs prévisions concernant les grandes économies et la croissance mondiale. En effet, au cours des deux dernières années, les prévisions initiales de croissance étaient inférieures de 80 points de base (pbs) et 40 pbs à la croissance réalisée en 2023 et 2024, respectivement.

Par conséquent, cette année, les analystes se montrent plus prudents dans leurs prévisions. Les prévisions consensuelles de Bloomberg pointent actuellement vers une expansion modérée de 3,1 % en 2025. Cela implique une continuation du rythme observé l'année précédente, maintenant la croissance mondiale légèrement en dessous de la moyenne à long terme de 3,4 %.

Projections de croissance mondiale comparées à des périodes sélectionnées

(Croissance annuelle, %) Sources: Bloomberg, QNB analyses

En ce qui concerne 2025, notre propre vision est plus optimiste que le consensus, car nous estimons que l'économie mondiale pourrait accélérer pour atteindre une croissance d'au moins 3,2 %.

Nous pensons que les conditions sont réunies pour un environnement macroéconomique mondial favorable, avec une croissance plus équilibrée et synchronisée, une inflation maîtrisée et des contraintes financières allégées. Les vents favorables incluent la poursuite de l'assouplissement des politiques des grandes banques centrales, une croissance résiliente aux États-Unis et une reprise cyclique en Europe et en Chine.

À mesure que l'inflation continue de se modérer vers les objectifs des banques centrales, il existe encore une marge pour des réductions supplémentaires des taux directeurs par la Fed et la BCE. On s'attend à des baisses supplémentaires de 75 pbs aux États-Unis et de 150 pbs dans la zone euro, faisant passer la politique monétaire d'une posture restrictive à accommodante. Cela devrait favoriser une croissance accrue de l'investissement et de la consommation, avec un crédit moins cher, des opportunités d'investissement plus attractives et des coûts d'opportunité de dépenses réduits.

Projections de croissance du PIB pour 2025 par grandes économies

(Croissance annuelle, %) Sources: Bloomberg, QNB analyses

L'économie américaine devrait rester sur une base solide grâce à la résilience des marchés du travail, à une productivité en forte croissance soutenue par une adoption rapide des technologies et à des bilans ménagers robustes, marquant la position financière la plus forte depuis des décennies. De plus, la Fed est en plein milieu d'un changement significatif de sa posture monétaire, passant d'une approche restrictive à une approche d'assouplissement, ce qui devrait offrir un avantage et prévenir tout ralentissement économique significatif. Ainsi, la croissance américaine est attendue à 2,2 % en 2025, en baisse par rapport à 2,6 % en 2024 et à la croissance de long terme de 2,3 %, mais encore loin de toute faiblesse notable.

Fait important, la zone euro et la Chine sont en voie de reprise cyclique après une période prolongée de stagnation et de croissance inférieure à la moyenne, respectivement. Des prix de l'énergie plus modérés, une reprise de la demande mondiale en matière de fabrication et un assouplissement des politiques devraient soutenir une accélération significative du PIB. Dans la zone euro, la croissance devrait passer de 0,7 % en 2024 à 1,0 % en 2025, tandis qu'en Chine, la performance devrait s'améliorer de 4,8 % à 5,0 % sur la même période.

Une croissance plus forte en Chine devrait être un moteur significatif pour l'Asie émergente en général et les économies de l'ASEAN en particulier, ravivant leur statut de région parmi les plus dynamiques du monde. Cela devrait être renforcé par la reprise cyclique de la fabrication mondiale et le cycle d'assouplissement monétaire aux États-Unis et en Europe, qui devraient favoriser les flux de portefeuille et les IDE, malgré les menaces posées par la vigueur du dollar américain et les guerres commerciales de "Trump 2.0". Les cinq principales économies de l'ASEAN, à savoir l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande, devraient croître de 5,2 % en 2025, contre 4,4 % en 2024.

En résumé, nous prévoyons une accélération modérée de la croissance mondiale en 2025, soutenue par un assouplissement monétaire significatif, une économie américaine résiliente, une reprise cyclique en Europe et en Chine, ainsi que des retombées positives pour les économies de l'ASEAN.