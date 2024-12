Washington DC – Correspondance particulière pour Leaders – َAu-delà d'une cérémonie de remise de prix, une véritable célébration d'une femme illustre diplomate, arabe et tunisienne, et de son pays, La Tunsie, en pleine émegence dans un monde nouveau. A un mois de l'arrivée de la nouvelle Administration Donald Trump, le 20 janvier prochain, à la Maison Blanche et sa prise en main du système, et entre deux adminitstrations américaines en transition, la Tunisie est distinguée par une prestigieuse marque de reconnaissance et d'excellence qui porte sa pleine signification. C'est ainsi qu'en présence de plus de 100 éminentes personnalités,qui comptent, la Chambre nationale de commerce américano-arabe a célébré mercredi 18 décembre la nomination de l’Ambassadeur de Tunisie aux Etats-Unis d’Amérique, Hanène Tajouri Bessassi, Ambassadeur de l’Année 2024.

Une valeur diplomatique sûre et un choix qui vient en reconnaissance à ses mérites et à son rayonnement qu'elle déploye dans la capitale fédérale auprès des décideurs publics, et divers groupes, ainsi que ses déplacements assidus dans divers Etats.

La cérémonie qui s’est déroulée au Ritz-Carlton, a été marquée par la présence notamment de Jose Fernandez, sous-secrétaire d'État à la croissance économique, à l'énergie et à l'environnement, Rashida Tlaib, membre du Congrès américain et de David Hamod, président de la Chambre. Le Prix Nobel de la Chimie, Moungi Bawendi, a fait spécialement le déplacement pour prendre part à cette cérémonie et s’associer à cet hommage rendue à l’ambassadeur Tajouri Bessassi, et à travers elle à la Tunisie.

Un immense talent discret

Simple distinction à tour-de-rôle protocolaire, ou véritable choix, raisonné, décidé à l'unanimité sur la base de critères riguoureux de sélection? Un grand ambassadeur arabe, accrédité à Washington de longue date, s'en félélécitera le premier, en l'apprenant. "J'ai connu l'ambassadeur Hanène Tajouri Tabbassi, lors de sa première affectation à DC.Encore jeune, chrerchant à comprendre le monde d'emploi du systèmme, elle intègrera rapidement le goupe de ses collègues qui empruntent chaque jours les arcances du Congress, suivant les débats, prêtant attention aux gruoupes et comités, établissant des liens sincères et respectueux avec tous: Sénateursn Congressmen, experts, journalistes et hauts fonctionnaires. Les portes étaient ouvertes. Elle a su obtenir pour la Tunisie des informations pertinentes allors certaibs de ses collègues originiares d'autres pays n'avaiet ni-obtenus,ni cherché à y accéder. Femme leaders, douée d'une grande capacité de recherche et d'analyse, l'Ambassadeur, sachant créer des liens et anticiper d'avanace de nouvelles décision de santé politique est d'une première utilité pour le pays. Son talent diplolmatique, immense, n'a déquivalent que sa compétence, son dévouement et sa généreuse hospitalité.

Des changements profonds et de nouvelles architectures, attendues plus favoravbles.

Au nom de la Chambre, David Hamond a souligné les multiples qualités dont fait preuve l’ambassadeur de Tunisie et salué sa contribution exceptionnelle aux relations commerciales américano-arabes. Elle a œuvré activement pour mettre en valeur auprès des décisionnaires les opportunités qu’offrent la Tunisie, tout en expliquant les défis auxquels le pays fait face. Aussi, elle a réussi à maintenir les relations d’amitié entre la Tunisie et les Etats-Unis, de longue date, à un niveau élevé, dans un respect réciproque et un intérêt mutuel, a-t-il notamment ajouté.

Exprimant sa reconnaissance pour cette prestigieuse distinction qui lui échoit, et ses remerciements pour la Chambre et les présents, l’ambassadeur Hanène Tajouri Bessassi n’a pas manqué de rappeler l’œuvre qu’entreprend la Tunisie, dans un contexte en profondes mutations, et sa détermination à promouvoir davantage les liens avec ses partenaires. Cette nomination, motif de fierté personnelle, mais aussi consécration d’efforts de la diplomatie tunisienne, constituera une impulsion nouvelle vers un avenir plus prospère et plus radieux, a-t-elle déclaré.

Au cours du déjeuner offert à cette occasion, l’huile d’olive tunisienne était à l’honneur, tant pour la préparations des mets que sur les tables, mais aussi en cadeau offert aux convives.