Xbox brille aux Game Awards 2024 - The Outer Worlds 2 arrive en 2025, Senua’s Saga : Hellblade II et Fallout récompensés

Awards Xbox a marqué la fin de l’année 2024 avec éclat lors des Game Awards, en dévoilant la première bande-annonce de gameplay de The Outer Worlds 2 (prévu pour 2025) et en remportant plusieurs distinctions prestigieuses: Meilleur Design Audio et Meilleure Performance (Melina Juergens) pour Senua’s Saga : Hellblade II, ainsi que Meilleure Adaptation pour Fallout.

Si vous avez raté la cérémonie, voici les moments forts à retenir:

• Obsidian Entertainment et Xbox Game Studios ont levé le voile sur la première bande-annonce de gameplay de The Outer Worlds 2, confirmant que ce RPG de science-fiction à la première personne sortira en 2025 sur Xbox Series X|S, l'application Xbox sur Windows PC, Steam et PlayStation 5. Il sera également disponible dès le premier jour avec Game Pass.

The Outer Worlds 2 promet une aventure inédite sur Arcadia, une toute nouvelle colonie à explorer, qui abrite la technologie du «skip drive». En tant qu'agent de la Direction de la Terre, les gamers ont pour mission de percer le mystère des failles dévastatrices menaçant l'ensemble de la galaxie. Fidèle à sa réputation, Obsidian propose une multitude d'options pour construire et personnaliser son personnage, interagir l’équipage de compagnons et façonner son récit. Vos mondes, à votre façon!

En attendant la sortie du jeu en 2025, The Outer Worlds 2 sera présenté dans la prochaine série anthologique Secret Level, diffusée sur Prime Video. Rendez-vous le 17 décembre pour découvrir une histoire courte se déroulant entre The Outer Worlds et The Outer Worlds 2.Pour plus d’informations sur The Outer Worlds 2 et sur tout l’univers d’Obsidian, restez connectés sur Obsidian.net et Xbox Wire.

• Les jeux et franchises Xbox ont brillé cette année avec trois victoires:

- Meilleure Performance: Melina Juergens pour Senua’s Saga: Hellblade II

- Meilleur Design Audio: Senua’s Saga: Hellblade II

- Meilleure Adaptation: Fallout

Pour plus d’informations sur la présence de Xbox aux Game Awards, rendez-vous sur Xbox Wire.