Clôture du projet FAST : concrétisation de réussites et nouveaux horizons

Lancé dans le cadre de l’initiative JET (Jeunesse, Entrepreneuriat et Numérique en Tunisie), formalisée en 2018 par une déclaration d’intention entre les gouvernements français et tunisien, le projet FAST (Femmes et Accélération pour les Startups et TPE) s’inscrit dans la continuité du programme Enlien (Entrepreneuriat et Lien Social en Tunisie), clôturé en 2022. Fruit d’un partenariat stratégique entre l’Agence Française de Développement (AFD), la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et Expertise France, FAST vise à renforcer l’écosystème entrepreneurial tunisien grâce à une approche ciblée, axée sur le soutien aux structures d’accompagnement, la promotion de l’entrepreneuriat féminin et la lutte contre le chômage. Doté d’un budget de 5,5 millions d’euros, financé par l’AFD, le projet est mis en œuvre par la CDC, avec l’appui technique d’Expertise France. FAST repose sur trois axes stratégiques :

1. Soutenir les programmes d’accélération et d’internationalisation des startups, en collaboration avec des partenaires tels que Flat6Labs, Wiki Startup, World Bio Consulting et Novation City.

2. Accompagner les programmes d’incubation dédiés à l’entrepreneuriat féminin, en partenariat avec des structures régionales comme Inco, Shanti, Lab’ess, Redstart, Tamss, Wasabi, Initiative Tunisie, Skills to Succeed, EFE et ADDCI Zarzis.

3. Promouvoir l’open innovation, en favorisant les synergies entre startups, TPE/PME et grandes entreprises, à travers des initiatives telles que Yunus Social Business, ACTIA et TAA.

L’impact de FAST est remarquable : le projet a permis de soutenir 788 initiatives, dont 638 en régions, avec 50 projets exportateurs. Parmi ces réalisations, 82 % sont portées par des femmes, 44,5 % affichent un impact social et environnemental positif, et 63,5 % des emplois générés sont occupés par des femmes. Le 26 novembre 2024, la cérémonie de clôture de FAST s’est tenue dans le cadre prestigieux du palais Ksar Saïd. En présence de son excellence l’ambassadrice de France, Mme Anne Gueguen, et des partenaires institutionnels, cet événement a célébré les résultats obtenus et rendu hommage aux bénéficiaires ainsi qu’aux structures d’accompagnement pour leurs contributions exemplaires. Le projet FAST s’achève en consolidant les bases d’un écosystème entrepreneurial dynamique, inclusif et collaboratif, tout en ouvrant la voie à la création de projets à fort impact social, environnemental et économique en Tunisie.

Mots des partenaires

AFD

Christophe COTTET, Directeur de l’AFD Tunis

«L’Agence Française de Développement soutient l’écosystème entrepreneurial tunisien depuis 2018. Un premier projet EnLien (Entrepreneuriat et Lien Social) a permis de soutenir 1500 startups. L’AFD a noué dans ce cadre un partenariat durable et de confiance avec la Caisse des Dépôts et Consignations tunisienne.



C’est de cette relation forte qu’est né le projet FAST avec l’ambition de consolider ces premiers acquis et de les développer. FAST (Femmes et Accélération pour les Startups et TPE tunisiennes) se concentre ainsi spécifiquement sur l’entrepreneuriat féminin en région. Les entrepreneuses font face à des obstacles complexes dans le cadre de leur parcours : les femmes sont 2,4 fois moins enclines à démarrer une entreprise que les hommes. Cela montre l’importance cruciale de leur accompagnement.



Les 18 initiatives soutenues ont développé des programmes d’incubation et d’accélération sur mesure pour faire éclore et booster des projets à impact social et environnemental, générateurs d’emplois. L’une des spécificités de ce programme : l’open innovation, à travers le partenariat gagnant-gagnant entre les startups et les grands groupes.

Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des parties prenantes: la Caisse des Dépôts et Consignations tunisienne, Expertise France, les structures d’accompagnement et les startups accompagnées, qui ont fait de ce projet une véritable réussite!»

CDC

Néjia GHARBI - DG - Caisse des Dépôts et Consignations

«Le projet FAST a été un véritable catalyseur pour l’écosystème entrepreneurial en Tunisie. Grâce à une approche ciblée et adaptée aux besoins du secteur, il a permis de lever les principaux obstacles auxquels sont confrontés les jeunes entrepreneurs, plus particulièrement les femmes et notamment en matière de financement et d’accompagnement. Nous sommes fiers d’avoir contribué à cette initiative qui dynamise non seulement l’entrepreneuriat en général, mais plus particulièrement celui des femmes, renforçant ainsi leur rôle essentiel dans le développement économique du pays.



Le succès de FAST est le fruit d’une collaboration étroite entre les différents partenaires, et nous sommes extrêmement satisfaits des résultats obtenus. En tant que Caisse des Dépôts et Consignations, nous continuerons à soutenir ce type d'initiatives qui favorisent la croissance inclusive et durable, tout en encourageant l’innovation et l’entrepreneuriat au service de la jeunesse tunisienne.»

Expertise France

Ariane PHILIS, Responsable du Programme développement économique et innovation - Expertise France

« L'entrepreneuriat féminin est la clé d'une économie inclusive et durable. C'est grâce à l'effort, au dynamisme et à l'engagement des structures soutenues que nous avons pu accompagner ces femmes entrepreneuses».