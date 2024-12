Brisons le silence, arrêtons les violences

Les violences faites aux femmes et aux filles n’ont ni frontières ni exceptions. Aujourd’hui encore, malgré les efforts déployés à travers le monde, aucun pays n’a réussi à éradiquer les violences basées sur le genre. Chaque 11 minutes, un féminicide est perpétré, soit 133 femmes victimes chaque jour à l’échelle mondiale. Ces chiffres alarmants rappellent l’urgence d’agir sans relâche. Dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, la Délégation de l'Union européenne en Tunisie réaffirme son engagement à travers un événement organisé en partenariat avec l'Agence Espagnole pour la Coopération Internationale au Développement (AECID) et le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA). Cet événement a mis en lumière le rôle essentiel de l’art dans la lutte contre les violences de genre grâce à deux projections percutantes et complémentaires, suivies d’un débat approfondi.

La première projection, intitulée « À ton tour » et réalisée par Mohamed Saied, retrace un atelier de théâtre forum sur les cybers violences, animé par Raouf Ben Yaghlane. Cet atelier, conçu en partenariat avec l’Institut Arabe des droits de l’Homme (IADH), dans le cadre du programme EMNA, mis en œuvre par l’UNFPA et financé par l'Union européenne, propose un espace de réflexion et d’action collective. Il co-construit des réponses concrètes pour lutter contre les violences en ligne, donnant une voix aux victimes tout en mobilisant les communautés. Le second court-métrage, « Beyond Reality », réalisé par Bechir Zayene, adopte une approche immersive poignante. Soutenu par l’AECID et ONU Femmes, ce film relate l’histoire de Hayet, une jeune femme confrontée à des violences multiples: physiques, sexuelles, psychologiques et numériques. L'œuvre a plongé les spectateur.rice.s dans la réalité brutale des violences de genre, favorisant une prise de conscience émotionnelle profonde.

Ces deux projections convergent dans leur objectif commun : rendre visible l’invisible, amplifier les voix des victimes et encourager l’action collective contre les violences basées sur le genre.

L’événement a été clôturé par un panel de discussion, réunissant activistes, expert.e.s, artistes et représentant.e.s de la société civile. Les intervenant.e.s ont exploré le rôle fondamental de l'art dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, en mettant en avant sa capacité à briser les silences, déconstruire les stéréotypes et impulser un changement durable. Ce débat a mis également en avant l’importance des collaborations stratégiques entre artistes, militant.e.s et organisations de la société civile, afin de maximiser l’impact des campagnes de sensibilisation. Cet événement est soutenu par l’Union européenne et ses États membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Espagne, Finlande, France, Grèce, Italie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie et Suède. Ensemble, ils réaffirment leur engagement aux côtés de la Tunisie pour mettre fin aux violences basées sur le genre sous toutes leurs formes.