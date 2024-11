Xbox White Friday: Célébrez la saison festive avec des offres PC Game Pass exceptionnelles

Plongez dans l’ambiance des fêtes avec les offres White Friday de Xbox! Entre booster votre setup gaming ou dénicher le cadeau idéal pour vos proches, le PC Game Pass est là pour vous accompagner en cette saison festive.

Le PC Game Pass propose une vaste bibliothèque de jeux PC, incluant des sorties dès le premier jour et des titres populaires de Xbox, Bethesda et bien d'autres – le tout pour un abonnement mensuel unique.

Pendant une durée limitée, profitez également de 14 jours de PC Game Pass pour seulement 3 dinars 150 millimes. Ne manquez pas les dernières nouveautés comme Call of Duty: Black Ops 6 et Microsoft Flight Simulator 2024, et accédez aux nouveaux jeux dès leur lancement, y compris la très attendue sortie d’Indiana Jones and The Great Circle.

Les offres sur le matériel se poursuivent jusqu’au 2 décembre. Ne tardez pas pour en profiter!

Des réductions sur le PC Game Pass et une sélection d’accessoires

• Pour une durée limitée, profitez de 14 jours de PC Game Pass pour seulement 3 dinars 150 millimes. Accédez à une vaste bibliothèque de jeux PC, comprenant des sorties dès le premier jour et des titres populaires de Xbox, Bethesda, et bien d'autres.

• Vous cherchez une raison de perfectionner votre expérience avec une nouvelle manette? C’est le moment idéal, avec 20 % de réduction sur le prix conseillé pour une sélection de manettes Xbox, dont les modèles SkyCipher et GhostCipher.

- En panne d'idée cadeau personnalisée ? Offrez-leur une touche unique avec une gravure gratuite pour l'achat d'une manette Xbox Design Lab standard ou Elite.

Des jeux incroyables à découvrir sur PC Game Pass

• Call of Duty: Black Ops 6 (disponible dès le jour de sa sortie avec le PC Game Pass) Black Ops revient avec une histoire épique et immersive, ainsi qu'une action à couper le souffle dans le complot le plus périlleux de la série avec Call of Duty: Black Ops 6.

• Microsoft Flight Simulator 2024 (disponible dès le jour de sa sortie avec le PC Game Pass)Poursuivez votre carrière aéronautique à travers le monde avec des missions générées dynamiquement, allant de l'évacuation médicale et la recherche et sauvetage à la lutte aérienne contre les incendies et le transport de passagers.

• Indiana Jones and the Great Circle (disponible dès le jour de sa sortie avec le PC Game Pass) Découvrez l'un des plus grands mystères de l'histoire dans une aventure en vue à la première personne, en solo, se déroulant entre les événements de Les aventuriers de l'arche perdue et La Dernière Croisade.

Pour plus d’informations concernant l'une des offres ci-dessus, n’hésitez pas à nous faire part de vosquestions. Pour les éléments spécifiques, vous pouvez les trouver sur le portail media de Xbox.

* L'offre de gravure Xbox Design Lab sera valable jusqu'au 5 décembre.