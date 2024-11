Bank ABC Tunisie augmente son capital Social à TND 100.000.000

Bank ABC Tunisie a l’honneur d’annonce officiellement l’augmentation de son capital social d’un montant de soixante-huit millions de dinars (TND68.000.000) à un montant de cent millions de dinars (TND100.000.000); et ce, par l’émission de trois millions deux cent mille (3.200.000) actions d’une valeur nominale de dix dinars (TND10).

Il convient de noter que Bank ABC en Tunisie a mis en place un plan stratégique ambitieux à l’horizon 2026, à travers lequel elle aspire à renforcer sa présence sur le marché local et à devenir l’une des banques commerciales privées les plus agiles et digitalisées en Tunisie.

L’augmentation du capital social de la Banque ainsi que l’émission d’un emprunt subordonné souscrit par la filiale anglaise du Groupe Bank ABC en septembre 2024, s’inscrivent véritablement dans cette optique de croissance. En effet, les deux opérations combinées ont permis à la Banque de renforcer ses fonds propres qui avoisinent à ce jour 200 millions de dinars et corrélativement de lever sa capacité de financement de manière à répondre aux enjeux stratégiques actuels et futurs et profiter des nouvelles opportunités du marché bancaire et financier.

Il est à rappeler que l’augmentation de capital a été réalisée en deux tranches successives et indissociables selon les modalités suivantes:

• La première tranche a été réalisée à hauteur d’un montant de dix millions huit cent quatre-vingt mille dinars (TND10.880.000), par voie d’incorporation des résultats reportés, donnant lieu à l’émission d’un million quatre-vingt-huit mille (1.088.000) actions, qui ont été attribuées gratuitement aux actionnaires, chacun, proportionnellement à sa participation au capital social.

• La seconde tranche a été réalisée à hauteur d’un montant de vingt et un million cent vingt mille dinars (TND21.120.000), correspondant à deux millions cent douze mille (2.112.000) actions, dont la souscription a été intégralement et exclusivement réservée à l’actionnaire Arab Banking Corporation BSC (Bank ABC BSC).

A cette occasion, M. Saber Ayadi, CEO de Bank ABC Tunisie a déclaré: «Je souhaite, en mon nom et au nom du Groupe Bank ABC, exprimer notre fierté d’avoir réussi à renforcer le capital social de la Banque dans le but de promouvoir l’essor de notre activité. Cette augmentation de capital nous permettra, en effet, de poursuivre l’exécution de notre plan stratégique de croissance et à répondre aux attentes de nos clients et partenaires. Il est aussi indéniable qu’à travers cette initiative, Bank ABC confirme et consolide sa présence en Tunisie et assoie sa position dans le secteur bancaire et financier en Tunisie.

Je tiens à cet égard à exprimer ma gratitude aux actionnaires et aux membres du Conseil d’Administration de notre Banque ainsi qu’au CEO du Groupe Bank ABC pour leur confiance et leur soutien infaillibles. J’étends également mes remerciements à tous ceux qui ont permis la réalisation de cette augmentation de capital, et plus particulièrement aux autorités tunisiennes, sans qui la concrétisation de cette initiative importante n’aurait pas vu le jour. »

M. Muzaffer Aksoy, Président du Conseil d’Administration de Bank ABC Tunisie a ajouté : «Je me joins à M. Saber Ayadi pour rendre hommage à toutes les équipes qui ont contribué à la réalisation de cette étape majeure dont nous sommes très fiers. Elle traduit une fois de plus notre engagement à consolider notre présence dans la région et à poursuivre notre mission de construire ensemble un avenir meilleur et durable».