Grâce à Lilia Labidi, Ibn Al Jazzar et le Pr Chadli Tabbane célébrés à New York

Tout le mérite en revient à Lilia Labidi, anthropologue, militante féministe et ancienne ministre de la Femme (2011). Elle a monté une installation dans la prestigieuse New York Public Library dédiée à la médecine arabe et tunisienne, mettant en exergue Ibn Al Jazzar (Xe siècle) et le Pr Chadli Tabbane (1920-2020).

Cette installation, qui se poursuit depuis le 1er octobre dernier jusqu’au 30 novembre, est au carrefour de l'anthropologie culturelle, de l'histoire sociale et des études de genre. Elle s'appuie sur 60 documents (miniatures, photographies, timbres, dessins, livres, etc.) puisés aux Archives nationales et auprès de différentes autres sources. A travers cinq vitrines en trois temps forts, elle restitue aussi l'histoire socioculturelle de la médecine en Tunisie depuis 1881 jusqu'à nos jours.

Le parcours du Professeur Tabbane, pédiatre, et le contexte où les œuvres d'Ibn Al Jazzar (898-980) ont été redécouvertes par l'élite tunisienne dans les années 1960 montrent comment la formation médicale des hommes et des femmes et les progrès de la médecine ont pu être réalisés.

«Il était important pour moi, déclare à Leaders Lilia Labidi, de traiter de ces deux illustres figures pour comprendre leurs visions de la pédagogie et dire ce qu’elles ont apporté aux sciences en Tunisie. J’ai sélectionné parmi les livres exposés ceux qui rendent justice aux débats tenus en Tunisie. Les témoignages sur l’histoire des femmes proviennent des sources collectées durant mes recherches depuis les années 1970. Certains documents proviennent des Archives nationales de Tunisie, de l’Institut de l’histoire contemporaine et de la bibliothèque du Planning familial. Les miniatures proviennent de la New York Public Library et d’articles publiés en Turquie. Plusieurs collègues ont contribué en me fournissant photos et documents. Le défi a été de rendre intelligible cette histoire.»

L’exposition, qui connaît un réel intérêt, a, par la suite, été demandée par la galerie d'Oregon University, ce qui témoigne de son importance.

La commissaire de l'exposition, Lilia Labidi (avec la collaboration de Rylan Grad), est anthropologue et psychologue, anciennement professeure à l'université de Tunis. Elle a enseigné dans des universités en France, aux États-Unis, en Égypte et à Singapour, ainsi que dans plusieurs pays d'Europe, du Maghreb, d'Afrique et d'Asie. Global Fellow au Woodrow Wilson Center, à Washington DC., elle est l’autrice de plusieurs livres et de nombreux articles sur le monde arabe. Elle a organisé plusieurs expositions documentaires sur des sujets qui incluent les mouvements de femmes en Tunisie, les photographies de mariage sur trois générations en Tunisie, le Covid-19 vu par les caricaturistes tunisiens et des installations sur la violence politique.

Tunisian Arab Medicine, Past and Present

Ahmad Ibn Al Jazzar (10 th C.) and Chadli Tabbane (20th C.)

96 th St. Branch. NYPL. Du 1er octobre au 30 novembre 2024

Remerciements

Cette exposition n'aurait pu avoir lieu sans le dévouement des 1) Professeurs Amor Chadli, Ahmed Dhieb, Hassen Gharbi, Radhi Jazi, et Mohamed Moncef Zitounna sur Ahmad Ibn AlJazzar; et 2) les professeurs Abdellatif Abid, Imen Belhaj, Khadija Bousseta, Mohamed Douagi, Hédi Jallab, Souad Lamine, Skander Mrad, Taoufik Nacef, ainsi qu'à Rached Khayati, Moheddine Mabrouk et Saadia Tabbane sur Chadli Tabbane. Les entretiens ont eu lieu en 2016, en 2023 et en 2024. Nous exprimons notre gratitude à tous pour leur disponibilité à répondre à nos questions.

Cette exposition doit également beaucoup au travail et aux recherches effectuées par les Professeurs Sihem Barsaoui, Mohamed Jouini, Ahmed Maherzi, Zahra Marrakchi, Ilhem Mili et Lilia Zakhama.

La générosité et le dévouement des bibliothécaires, des chercheurs et des cadres exprimés pour Rachida Smine de la Bibliothèque nationale de Tunisie, Marwa Henchiri des Archives nationales de Tunisie, Fethia Messaoud de la Bibliothèque du Planning Familial de Tunis, Hanen Bellali et Sihem Yahyaoui de la Faculté de médecine de Tunis, Imen Ferjani, Hakim Ben Hassine et Imen Fathallah de la Bibliothèque de l'Institut Pasteur de Tunis, Ines Kochk, Inès Ouenniche et Mohsen Ferchichi de la bibliothèque de l'Institut supérieur d'histoire de la Tunisie contemporaine (anciennement Institut supérieur d'histoire de la Tunisie) et les membres de la les membres de la Direction des Soins de Santé de Base (DSSB), de l'Institut National de Santé Publique et de l'Institut Pasteur de Tunis, a été inestimable.

Nous souhaitons également remercier la New York Public Library pour la mise à disposition de documents pertinents.

Enfin, nous tenons à dire que les témoignages publiés au sujet du professeur C. Tabbane par le doyen de l'université, le professeur Chalbi Belkahia et Zahra Marrakchi ont été importants pour cette installation.

Nous tenons également à remercier Claire Grandpierre pour son aide dans le montage de l'exposition.