Italie: Ecomondo, le centre international de la durabilité, est sur le point de commencer

Lors du principal salon des technologies vertes, 650 acheteurs d'Afrique du Nord, d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Amérique latine sont attendus, ainsi que des délégations de 100 pays et 72 organisations, institutions et associations du monde entier.



Ecomondo (Rimini Expo Centre, 5-8 novembre 2024), le principal événement européen sur l'économie verte du Italian Exhibition Group, est sur le point de commencer. « Avec des délégations de plus de 100 pays, la participation de 72 organisations, institutions et associations sectorielles du monde entier, le salon confirme son rôle de hub international de première importance pour l'économie verte et agit comme un véritable catalyseur communautaire à travers une série de rendez-vous internationaux qui ne se terminent pas avec le salon mais se prolongent tout au long de l'année, » a annoncé IEG CEO Corrado Peraboni.

Maurizio Ermeti, président d'IEG, a ajouté: « Un événement commercial de quatre jours qui prévoit la participation de 650 acheteurs d'Afrique du Nord, d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Amérique latine, et qui enregistre une augmentation notable des arrivées en provenance d'Asie, en particulier d'Asie centrale, de Chine, d'Asie du Sud-Est, du Pakistan et de l'Inde. »

Un événement de plus en plus international, grâce à une coopération efficace avec ITA-Italian Trade Agency et le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale.

« Le réseau international d'Ecomondo », explique Alessandra Astolfi, Global Exhibition Director Green&Technology d'IEG, « s'étend bien au-delà des frontières nationales avec des événements connexes dans lesquels Ecomondo est activement impliqué en tant qu'organisateur, Ecomondo Mexico (5-7 mars 2025 - 4e édition), qui cible le marché latino-américain, et Ecomondo China - CDEPE (27-29 mars 2025 - 19e édition), sur les technologies environnementales sur le marché chinois. »

L'édition 2024 accordera également une attention particulière au continent africain, conformément au plan Mattei du gouvernement italien et à l'événement African Green Growth (4e édition), organisé par Ecomondo en collaboration avec le ministère de l'environnement et de la sécurité énergétique et la structure de mission pour la mise en œuvre du plan Mattei. À ce jour, 8 délégations africaines et 104 acheteurs d'Algérie, d'Égypte, de Tunisie, du Maroc, de Côte d'Ivoire, du Botswana, du Sénégal, d'Afrique du Sud et du Kenya ont confirmé leur participation.

La collaboration avec la Fondation E4Impact, qui opère dans 20 pays africains (présidée par Letizia Moratti) et réalise des programmes de formation MBA, d'accélération, d'incubation et de soutien à l'entrepreneuriat local, est également importante. La 4e édition de la « Semaine de réseautage d'affaires en Italie » d'E4Impact (Milan, 4-8 novembre 2024) se concentrera sur l'économie circulaire et comprendra une visite d'Ecomondo.

