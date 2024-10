Congrès international à Tunis de l’endocrinologie, le diabète et les maladies métaboliques : vers une « Déclaration de Tunis 2024 sur la rétinopathie diabétique »

Près de 500 médecins d’Afrique, d’Europe et d’Asie, spécialistes en endocrinologie, diabète et maladies métaboliques sont attendus à Tunis la semaine prochaine à la faveur de la tenue du congrès de la Fédération internationale du diabète (IDF) pour la région Afrique du Nord Moyen Orient (MENA). Trois jours durant, du 31 octobre au 2 novembre 2024, pas moins de 155 éminents experts nationaux et internationaux donneront 52 conférences et animeront 10 workshops sur des thèmes d'actualités dans ces domaines.

La Tunisie aura le privilège, à cette occasion, d’élaborer et de diffuser les nouvelles recommandations de l’IDF-MENA pour le dépistage et la prise en charge de la rétinopathie diabétique « Déclaration de Tunis 2024 sur la rétinopathie diabétique ». L’objectif de ces recommandations est de faire face au fardeau croissant de la rétinopathie diabétique (RD) dans la région MENA, en promouvant des approches intersectorielles, garantissant des soins accessibles et centrés sur les personnes, et intégrant des solutions innovantes dans les systèmes de soins de santé. Les travaux se dérouleront conjointement avec le 32ème congrès national de la Société tunisienne d’endocrinologie, diabète et maladies métaboliques (STEDIAM) et à la 5ème journée thématique de Diabétologie de l’Amicale des endocrino-diabétologues de Sfax (AEDS membre de la Fédération Internationale du diabète (IDF), au Mövenpick Hôtel du Lac, Tunis.

Organisé sous le patronage du ministère de la Santé, par la STEDIAM et l’AEDS, il sera ouvert par le ministre de la Santé, le Pr Mustapha Ferjani, en présence notamment des Prs Peter Shwartz, président de l’IDF Global et du Mohamed Sandid, président de l’IDF région de la MENA.

Les workshops de ce congrès donneront droit à une formation médicale continue agrée et certifiée par l'IDF et l'INEAS (Instance Nationale d'Evaluation et d'Accréditation en Santé). Un programme très riche, est ouvert pour plusieurs spécialités, pour la médecine générale, la médecine de famille et d’autres professionnels de la santé.

Ce congrès constituera ainsi une excellente occasion pour des échanges d’expériences et d’innovations dans la prise en charge des patients diabétiques, des patients atteints de pathologies endocriniennes ou métaboliques entre professionnels venant du Maghreb, d’Afrique, du Moyen Orient, d’Asie, d’Europe. Il permettra de mettre l’accent sur la place prépondérante de la sensibilisation de masse et du dépistage des maladies endocriniennes métaboliques et particulièrement de diabète, problème majeur de santé publique en Tunisie et dans le monde.

Les objectifs sont d’adapter les pratiques médicales quotidiennes aux données scientifiques récentes avec les recommandations des sociétés savantes internationales et aux progrès technologiques afin d’offrir les meilleurs soins possibles aux patients.

