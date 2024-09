Bank ABC Tunisie remporte le prix de la meilleure Banque pour la gestion des liquidités 2024 par Global Finance pour la 4ème année consécutive

Bank ABC, le groupe bancaire international reconnu par le prestigieux programme de récompenses mondiales pour ses remarquables services et gestion de trésorerie, renforcés par de solides capacités digitales et une approche centrée sur le client.

Manama, Bahreïn : Bank ABC a remporté quatre prix aux World’s Best Treasury & Cash Management Bank Awards de Global Finance pour 2024 : Meilleure solution de paiements transfrontaliers pour les entreprises au Moyen-Orient, Meilleure banque pour la gestion des liquidités à long terme en Afrique et Meilleure banque pour la gestion des liquidités à Bahreïn et en Tunisie.

Ces prix mettent en exergue les services exceptionnels de la Banque Entreprise que Bank ABC fournit à ses clients entreprises et institutionnels, à travers des solutions de trésorerie et de gestion de trésorerie de nouvelle génération. Le processus de sélection a nécessité une évaluation à plusieurs niveaux portant sur une variété de critères subjectifs et objectifs.

Bank ABC s'est distinguée par l'étendue de ses services de gestion de trésorerie et des liquidités, ainsi que par sa trajectoire de croissance impressionnante et sa transformation digitale accélérée face aux défis financiers et géopolitiques mondiaux.

À propos de ces distinctions, Sael Al Waary, CEO du groupe Bank ABC a déclaré: « C'est un honneur de remporter ces quatre titres décernés par un organisme de récompenses internationales aussi prestigieux. Cette reconnaissance remarquable souligne notre engagement à fournir des services bancaires innovants et durables qui répondent aux besoins évolutifs de nos clients et renforce notre position de banque internationale du futur dans la région MENA. Je remercie notre équipe à l’échelle internationale pour son travail de synergie et ses efforts diligents qui nous ont valu ces distinctions, ainsi que Global Finance pour sa reconnaissance continue. »

Les prix convoités de gestion de trésorerie de Global Finance, qui en sont à leur 24ème édition cette année, sont devenus un standard d’excellence pour la communauté financière internationale. Joseph D. Giarraputo, fondateur et directeur éditorial de Global Finance, a déclaré : « Pour faire face à la vague d’innovations et de changements technologiques qui transforme la trésorerie et la gestion de liquidités, il est primordial de se doter des meilleurs systèmes bancaires et de gestion. Nos prix de trésorerie et de gestion des liquidités récompensent les organisations qui assistent leurs clients à faire face et à mieux gérer ces changements. »

Au-delà du développement de capacités digitales de pointe intégrées dans ses offres de services bancaires, Bank ABC s’est également concentrée sur l’expansion de sa présence dans les territoires émergents et les marchés développés. En mettant l’innovation au cœur de son activité et en s’appuyant sur une technologie de pointe, Bank ABC reste constamment reconnue pour ses performances financières exceptionnelles, ses transactions remarquables ainsi que pour les expériences bancaires inégalées.

Bank ABC est un acteur de premier plan dans le secteur bancaire de la région, avec une présence dans 15 pays sur cinq continents. Aussi Bank ABC fournit à l’échelle mondiale des solutions bancaires innovantes aussi bien en finance conventionnelle qu’Islamique, dans les domaines du négoce du commerce international, des financements de projets, des financements structurés, des marchés de capitaux, des marchés financiers et du financement immobilier aux entreprises et aux institutions financières. Bank ABC fournit également des services de banque de détail par le biais de son réseau de succursales en Jordanie, en Égypte, en Tunisie, en Algérie et par le biais d'ila Bank, sa banque digitale exclusivement mobile, à Bahreïn et en Jordanie.