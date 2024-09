Congrès national de médecine (STSM 2024) : L’IA et la rédaction médicale

Une thématique de grande actualité qui a besoin d’échanges, mais aussi d’imprégnation et de maîtrise. Comment l’Intelligence artificielle révolutionne la rédaction scientifique ? C’est le thème du 49ème congrès national de médecine que la Société Tunisienne des Sciences Médicales, la plus ancienne des associations médicales en Tunisie, organiseles 13 et 14 septembre à l’Académie Diplomatique Internationale de Tunis.

L'impact de l'intelligence artificielle (IA) sur la rédaction médicale est en train de redéfinir les pratiques établies, explique la présidente de la STSM, la professeure Lilia Zakhama. En automatisant les tâches répétitives et chronophages, poursuit-elle, l'IA offre aux chercheurs et aux praticiens un gain de temps précieux, leur permettant de se concentrer sur l'analyse critique et l'innovation. De plus, ses capacités de traitement de données massives promettent d'améliorer significativement la précision et la cohérence des contenus scientifiques.

Cette révolution soulève des questions cruciales : Comment l'IA peut-elle optimiser le processus de recherche et de rédaction ? Quels sont les défis éthiques et pratiques de son intégration ? Comment maintenir l'équilibre entre l'efficacité de l'IA et l'expertise humaine indispensable ?

Le congrès offrira une plateforme unique pour explorer ces enjeux, partager les dernières avancées, et imaginer l'avenir de la rédaction scientifique à l'ère de l'IA.

Le programme est structuré en trois parties. La première porte sur le fonctionnement de l'IA en général permettant de se familiariser avec les concepts de base et le lexique de ce domaine. Ensuite, des ateliers pratiques permettront de découvrir les applications concrètes de l'IA dans la rédaction médicale. Enfin, une session sera consacrée aux enjeux éthiques et aux risques de dérives et d’hallucinations de l’IA.

L’animation du congrès sera assurée par des conférenciers experts dans le domaine de l’IA. Tous tunisiens, médecins ou ingénieurs,appartenant à l’Université de Tunis El Manar ou aux Facultés de Médecine,ils présenteront des cas concrets, des études récentes, et animeront des débats sur les meilleures pratiques à adopter.

Afin d’encourager l’utilisation de l’IA dans le domaine médical, une session « Best of AIResearch » où les trois meilleurs résumés portant sur l’IA seront présentés en plénière est programmée.

Par ailleurs, tous les abstracts acceptés à notre congrès seront présentés sous forme de communications orales et défileront tout au long des deux jours, en parallèle avec les conférences et les ateliers. Trente sessions réparties selon les spécialités médicales sont prévues. Une sélection des trois meilleurs travaux sera faite après appréciation des modérateurs. Ces travaux seront publiés comme articles originaux à notre revue « La Tunisie Médicale ».

Que vous soyez chercheur, médecin ou étudiant, cette édition vous fournira des insights précieux pour rester à la pointe de l'innovation dans la rédaction scientifique.

Télécharger le programme