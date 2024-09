RGPH 2024: Combien sommes-nous ? Comment vivons-nous ?

Ils viendront frapper à votre porte, portant casquette, dossard et badge pour s’identifier et vous poseront une série de questions. Ils font partie des 8 000 enquêteurs sur le terrain de l’Institut national de la statistique (INS), qui effectuent, comme tous les dix ans, le recensement général de la population et de l’habitat en 2024 (Rgph 2024). Couvrant l’ensemble du territoire tunisien, secteur par secteur, «ce recensement vise essentiellement la détermination de l’effectif de la population et des logements selon leurs caractéristiques dans chaque unité administrative selon l’organisation administrative du territoire de la République», comme le précise le décret n° 2024-183 du 4 avril 2024. Les nouveautés ne manquent pas.

II s’agit du 13e recensement entrepris en Tunisie, le premier remonte à plus d’un siècle, en 1921, et le dernier date de 2014. «Les défis à relever sont multiples, explique à Leaders Bouzid Nciri, directeur général de l’INS. Il s’agit de maintenir la périodicité décennale, d’intégrer de nouvelles technologies informatiques et géomatiques, et d’élargir le questionnaire pour mieux cerner de grandes thématiques et aller vers plus de précision de certaines données utiles. Les entretiens seront effectués face à face, en enregistrant directement les donnés sur des tablettes digitales, reliées en temps réel aux serveurs de l’INS. C’est ce qui permettra de réduire les délais de traitement et de publication des premiers résultats escomptés pour début 2025.»

Le jour J, en novembre prochain

«Le recensement est organisé en deux grandes phases, poursuit M. Nciri. La première, celle du pré-dénombrement, a commencé en mai dernier et se poursuivra jusqu’à mi-septembre. Elle porte sur un «ratissage» de tous les bâtiments (compter environs 4.250.000 bâtiments), en précisant leur nature (logements, locaux de diverses activités, et autres), leurs affectations, leur géolocalisation spatiale (le répertoire des adresses, comme les différentes nomenclatures seront utiles), les occupants, et pour les ménages, le chef de famille. Une application 100% tunisienne développée au sein même de l’INS est déployée.»

La phase de dénombrement débutera en novembre prochain et doit durer 45 jours, la journée du 6 novembre serait retenue, en principe, comme jour de référence pour le recensement.

Commencera alors la phase post-censitaire, en tirant un échantillon devant servir à des enquêteurs pour revenir à des ménages et vérifier la conformité avec les déclarations initiales recueillies. A l’issue de cette vérification, le traitement sera engagé pour aboutir à la publication des résultats.

«C’est un effort collectif et de longue haleine, souligne le directeur général de l’INS. Une commission nationale et des commissions régionales ont été créées pour assister l'INS dans la préparation et la réalisation du recensement, suivre son déroulement dans toutes ses étapes, approuver les résultats des travaux des comités techniques, notamment le questionnaire du recensement, et veiller à tous les autres aspects.»

Un questionnaire élargi

Le saviez-vous ? La communication est un levier essentiel pour la bonne conduite d’un recensement général. Il s’agit d’en informer la population, de dissiper toute appréhension à l’égard des enquêteurs, d’inciter à bien les accueillir et surtout leur livrer des réponses sincères. Cette sincérité des déclarations est fondamentale dans le recueil des données qui serviront à divers usages socioéconomiques et de planification. La fameuse campagne Qaddèche, déployée en 1994, pour la première fois avec originalité (teasing, puis révélation) et grande ampleur, est restée encore vivace dans les mémoires, attribuée directement au recensement. Dix ans après, en 2004, elle a été reprise dans le même style avec un objectif d’actualisation des données, sous le slogan : « Wel Youm, Qaddèche». Reconnaissance rapide, attribution facile et mémorisation renforcée. Pour le Rgph 2024, l’INS a continué sur le même élan: une campagne en deux phases teasing, puis révélation, et un slogan qui renvoie directement aux résultats: «Fibélek».

Le questionnaire approuvé apporte cette année une série de nouveautés. A travers près de 220 questions pouvant être posées (selon les cas), le recensement s’emploie à cerner de plus près les caractéristiques démographiques et de l’habitat, la taille des ménages, l’équipement des ménages, les conditions de vie, le raccordement aux réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement, etc. La géolocalisation permet de situer la proximité d’équipements collectifs de santé, d’éducation et autres. Le niveau d’instruction et l’activité socioprofessionnelle y figurent. Un accent particulier est mis sur les TIC, en termes de connectivité et d’utilisation. Le questionnaire porte également sur l’énergie et l’énergie renouvelable, le développement durable et d’autres aspects du respect de l’environnement.

Mieux cerner l’immigration en Tunisie et l’émigration des Tunisiens

La migration intérieure et celle extérieure sont traitées. C’est ainsi que pour l’immigration en Tunisie, de nombreuses questions sont posées : le pays d’origine, les principales raisons, une immigration en tant que personne seule ou accompagnée par des membres de la famille, le mode suivi : à titre individuel, avec l’aide de parents et d’amis, à travers une agence gouvernementale ou une agence locale privée, un intermédiaire, et autres. Le statut du migrant est également évoqué: une carte de séjour, un permis provisoire de travail, dans l’attente d’une régularisation, dans l’attente de l’obtention de la nationalité ou autres...

L’INS s’emploie également à cerner l’émigration des Tunisiens. D’abord à travers l’identification du membre de la famille qui a quitté le pays (un ou plusieurs), les facteurs essentiels qui l’y ont incité, la filière empruntée, le nouveau pays de résidence, le statut, etc.

INS: une grande référence

Une enquête en mode 360° qui n’omet aucun aspect des caractéristiques de la population, de son habitat et de son mode de vie, dans une démarche attentionnée pour recueillir des déclarations sincères. Les résultats qui seront rendus publics constitueront des données aussi précieuses qu’utiles pour différentes utilisations. Reconnu en Tunisie et à l’étranger pour la fiabilité de ses enquêtes et la qualité de ses publications, l’INS demeure une référence de premier rang. Il jouit d’une grande confiance quant à sa capacité de conduire avec succès les recensements généraux et diverses autres enquêtes et de traiter leurs résultats conformément aux standards internationaux.