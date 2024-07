L'Association de Multimédia et de l'Audiovisuel (AMAVI) annonce un partenariat stratégique avec l'Union Internationale de Banques (UIB) pour le lancement du Programme TACIR-XT

L'Association de Multimédia et de l'Audiovisuel (AMAVI) a le plaisir d'annoncer la signature d'une convention de partenariat avec l'Union Internationale de Banques (UIB) et ses fondations affiliées Fondation Arts & Culture by UIB, Fondation Solidarité et innovation by UIB et Association Féminin BY UIB, dans le cadre du programme innovant " TACIR-XT" (Talents-Arts-Créativité-Inclusion-Recherche). Ce partenariat stratégique marque une étape importante dans la démocratisation de l'accès à la créativité numérique en Tunisie, visant à renforcer l'inclusion sociale et l'insertion professionnelle des jeunes.

Le programme TACIR/TACIR-XT, initié par AMAVI, est une initiative audacieuse et visionnaire conçue pour transformer le paysage des industries culturelles et créatives (ICC) en Tunisie. En ciblant 11 régions à travers le pays, ce programme vise à offrir aux jeunes des opportunités inédites de développement personnel et professionnel dans des domaines variés tels que la production de films, la conception de jeux vidéo, la création d'expériences immersives, et bien plus encore.

Les jeunes participants bénéficieront d'un accès à des formations spécialisées et à des ressources de pointe, leur permettant de développer des compétences cruciales dans les ICC. Le programme mettra également l'accent sur l'entrepreneuriat, en offrant des ateliers de préincubation et d'incubation pour aider les jeunes créateurs à transformer leurs idées innovantes en projets viables et durables.

De plus, le programme TACIR/TACIR-XT créera des espaces communautaires dédiés à la diffusion de la culture numérique, réduisant ainsi les inégalités d'accès à l'éducation visuelle et numérique.

Ces espaces serviront de hubs créatifs où les jeunes pourront collaborer, échanger des idées et développer leurs projets dans un environnement stimulant et inclusif.

AMAVI exprime sa profonde gratitude envers l'UIB et ses fondations affiliées pour leur soutien indéfectible et leur engagement envers la promotion de la culture et de la créativité en Tunisie. Le soutien financier de l'UIB est un témoignage de leur confiance en ce projet innovant et de leur dévouement à encourager les jeunes talents tunisiens à explorer et à exceller dans les industries culturelles et créatives.

Ce partenariat ne se limite pas à un simple soutien financier, mais s'étend également à une collaboration active et continue. Les partenaires de l'UIB auront l'opportunité de participer aux diverses activités du programme et de contribuer à son succès à travers leur expertise et leurs ressources. Le premier projet à lancer est celui du musée virtuel de la collection des tableaux d’art de l’UIB qui sera développé dans le cadre de la composante TACIR-Créa.

Ce partenariat avec l'UIB et ses associations affiliées est un pas décisif pour AMAVI dans sa mission de démocratiser l'accès à la créativité numérique et de promouvoir l'inclusion sociale à travers la culture. Ensemble, nous sommes déterminés à offrir aux jeunes tunisiens des opportunités de développement et d'épanouissement dans le secteur des industries culturelles et créatives.