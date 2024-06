Le professeur Samir Hamza, directeur de l’INSAT, est décédé

Une grosse perte pour l’enseignement et la recherche scientifique en Tunisie, mais aussi dans la région. Le professeur Samir Hamza, directeur de l’Institut national des sciences appliquées et de technologie (INSAT), est décédé ce lundi tôt le matin à Tunis, à l’âge de 58 ans, suite à une maladie. A la tête de l’Institut depuis décembre 2019, il y a apporté une valeur ajoutée substantielle, capitalisant sur plus de 25 ans de performances enregistrées.

Titulaire d’un doctorat en sciences mécaniques et de l’habilitation à diriger des recherches en génie mécanique, le professeur Samir Hamza est membre du bureau fondateur (Secrétaire Général) de l’Association Tunisienne des Techniques Numériques et d’Automatique (2002-2010), Président fondateur de la maison de la francophonie à Monastir depuis sa création en avril 2019. Porté sur les nouvelles technologies et l’Intelligence artificielle, il n’a cessé de gratifier les lecteurs de Leaders d’excellents articles fort appréciés. Il laisse le souvenir d’un chercheur universitaire studieux, et d’un directeur de l’INSAT, dans la lignée de ses éminents prédécesseurs.

Allah Yerhamou !

Leaders

Né à Sayada, le 20 juin 1965, Samir Hamza a fait ses études secondaires au lycée technique 2 mars 1934 de Ksar Hellal où il a obtenu le Baccalauréat section Mathématiques-Techniques, ses études supérieures à l’École Normale Supérieure de l’Enseignement Technique de Tunis où il a obtenu une maîtrise ès sciences en Construction Mécanique puis le Diplôme d’Études Approfondies en Mécanique Appliquée des Matériaux à la Faculté des Sciences de Tunis par la suite le Doctorat en Sciences Mécaniques de l’Académie des sciences de Nancy-Metz (France) et l’Habilitation à Diriger des Recherches en Génie Mécanique.

Il est Professeur universitaire à l'université de Carthage, Directeur de l'INSAT, Directeur du Département de Génie Physique et Instrumentation (2014-2020), il est co-fondateur et chercheur, responsable du volet sur les biomatériaux avancés respectivement au laboratoire de biomécanique de l’Institut National d’Orthopédie M. T. Kassab de Ksar Saïd (1998-2016) et au Laboratoire de Nano-biotechnologies à l’INSAT de Tunis (depuis 2017), membre du bureau fondateur (Secrétaire Général) de l’Association Tunisienne des Techniques Numériques et d’Automatique (2002-2010), Président fondateur de la maison de la francophonie à Monastir depuis sa création en avril 2019.

Il œuvre de plus de vingt ans dans le domaine de la recherche scientifique et de l’innovation technologique dont il est auteur de plusieurs projets innovants technologiques dans le domaine de l’ingénierie biomédicale (4 projets R&D, 2 projets PIRD, 2 projets VRR et 1 projet CMCU).

Ayant bénéficié d’une formation polyvalente en sciences de l’ingénieur, il a encadré de nombreux ingénieurs et doctorants exerçant aujourd’hui tant en Tunisie qu’à l’étranger. Il a aussi enseigné la mécanique et les biomatériaux pendant plus de vingt ans dans divers établissements universitaires publics (INSAT, ISI, Institut de Santé, Institut M.T. Kassab).

Il est auteur d’une soixantaine de publications scientifiques sous forme de journal article et de conference proceeding, parus à l’échelle nationale et internationale. Il a participé à de nombreux congrès scientifiques internationaux au Canada, en France, en Pologne, au Maroc et à des congrès nationaux. Il a été invité par l’École Nationale d’Ingénieurs de Metz, l’Université de Valenciennes et l’Université de Montréal en poste de Professeur invité.

Il a été le principal organisateur d’une quarantaine de manifestations scientifiques dont le deuxième congrès international, News Trends in Fatigue and Fracture (NTFF2) en 2003 à Hammamet, le 5ème Séminaire International de la FATO, Handicap et Technologies en 2009, les sept éditions du Forum International de la Maintenance, les huit éditions des Journées Scientifiques de Biomécanique et Biomatériaux, les sept premières Journées Ingénieur Entreprise de l’INSAT et la première Journées ATSB-ATTNA sur l’interdisciplinarité dans l’enseignement et la Recherche.

Il a obtenu le premier prix du meilleur travail scientifique du Prince Sultane Ben Fahd Ben Abdelaziz à l'occasion d’Erriadh Capital Culturelle du Monde Arabe pour l'année 2000 (Arabie Saoudite). Auteur de trois inventions technologiques sur le dessalement de l’eau de mer par énergie solaire, la désinfection des particules virales par UVC et sur la caractérisation des matériaux en biaxial.

Il a été joueur en Hand Ball avec l’Union Sportive de Sayada (1981-1992).

Allah Yerhamou