Le Groupe QNB désigné meilleure Banque du Moyen-Orient en matière d'ESG par Euromoney

Le Groupe QNB, la plus grande institution financière au Moyen-Orient et en Afrique, a réalisé une performance remarquable en remportant de nombreuses distinctions prestigieuses lors de la remise des prix Euromoney pour l’Excellence 2024. Ces récompenses témoignent de l'engagement indéfectible de QNB en faveur de l'excellence, de la durabilité, de la diversité et de l'inclusivité dans le secteur bancaire.

QNB a été honorée par de nombreuses distinctions, dont le prix de la meilleure Banque au Moyen-Orient pour les normes ESG, qui met en exergue le leadership et le dévouement de la Banque aux principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), témoignant de son engagement en faveur de pratiques bancaires durables qui ont un impact positif sur la communauté et l'environnement.

Cette reconnaissance témoigne du leadership de QNB dans l'intégration de pratiques durables au sein du secteur financier.

Il convient de préciser que la stratégie globale de QNB en matière d'ESG est axée sur la réduction de son empreinte écologique, le renforcement des initiatives de responsabilité sociale et le maintien des normes de gouvernance les plus élevées. La Banque a mis en œuvre de nombreux projets de finance verte, soutenu des programmes de développement communautaire et adhéré à des directives éthiques rigoureuses, se positionnant ainsi comme pionnière dans le domaine de la banque durable.

Le prix de la meilleure Banque au Qatar en terme d’ESG est une autre distinction qui vient confirmer la position de QNB en tant que leader dans la mise en œuvre de stratégies ESG solides au Qatar, garantissant des opérations bancaires responsables et contribuant aux objectifs nationaux en matière de développement durable.

Euromoney a également décerné à QNB le prix de la meilleure Banque au Qatar, réaffirmant ainsi le leadership de la Banque au Qatar, dans la mesure où elle demeure une référence en matière de services financiers hors pair, de satisfaction de la clientèle et de solutions bancaires novatrices.

Le prix de la meilleure Banque au Qatar pour la Diversité et l'Inclusion, est une reconnaissance notable qui vient mettre en avant la culture inclusive de la Banque et son engagement à favoriser un lieu de travail diversifié, reflétant ses efforts à promouvoir l'égalité et à intégrer les différences.

QNB Capital, la banque d'investissement du groupe QNB, a été désignée meilleure Banque d'Investissement au Qatar. Cette distinction témoigne de l'expertise et de l'excellence de QNB Capital dans le secteur des services bancaires d'investissement, ainsi que de son rôle de premier plan dans la fourniture de services et de solutions d'investissement de qualité au Qatar.

Commentant ces réalisations, Mme Heba Ali Al Tamimi, Senior Exécutive Vice Présidente, QNB Group Communications, a déclaré: «Nous sommes particulièrement fiers d'être reconnus par Euromoney avec ces prestigieuses distinctions. Elles témoignent de notre engagement indéfectible en faveur de l'excellence, de la durabilité, de la diversité et de l'inclusion. Au sein de QNB, nous œuvrons en permanence à améliorer nos services et nos opérations, en veillant à répondre aux besoins croissants de nos clients et de nos partenaires.»

Le succès du Groupe à l'Euromoney Awards pour l'Excellence 2024 confirme sa position de leader dans le secteur bancaire, tant au niveau régional qu'au niveau mondial. La Banque demeure déterminée à stimuler une croissance durable et à favoriser un environnement inclusif tout en offrant des services financiers de premier ordre.

Le Groupe QNB est aujourd'hui la Banque ayant la plus haute valeur au Moyen-Orient et en Afrique. Par l'intermédiaire de ses filiales et de ses sociétés affiliées, le Groupe est présent dans plus de 28 pays sur trois continents et propose une vaste panoplie de produits et de services à la pointe de la technologie. Le Groupe compte 30 000 employés répartis sur 900 sites et dispose d'un réseau de plus de 5 000 distributeurs automatiques de billets.