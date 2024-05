Glovo souffle sa deuxième bougie en Tunisie et dresse le bilan

Glovo, plateforme multi-catégorie spécialisée dans la livraison à domicile, souffle sa deuxième bougie en Tunisie. Depuis son entrée sur le marché en 2022, l’application a su capitaliser sur les changements des habitudes de consommation pour s’installer dans le quotidien des Tunisiens.

En deux ans, Glovo a pu développer un réseau de 1400 partenaires, dont 98% sont des PME locales. Aujourd’hui, ces partenaires ont pu tirer bénéfice d’une visibilité accrue et d’une meilleure compréhension du marché grâce une panoplie d’outils technologiques permettant d’accélérer le processus de digitalisation et d'augmenter leurs chiffres d’affaires. La plateforme s’est également engagée en 2023 à garantir des avantages sociaux pour son écosystème de coursiers. À ce jour, plus de 800 coursiers utilisent la plateforme pour générer des revenus en autonomie, tout en bénéficiant d’avantages sociaux et d’opportunités d’apprentissages grâce à une plateforme de e-learning en ligne. Au cours d'une cérémonie de célébration, en présence des partenaires, des coursiers, ainsi que des principaux acteurs de l'écosystème de l'entreprise, Majdouline El Idrissi, directrice générale de Glovo Tunisie, a exprimé son enthousiasme et son optimisme pour l'avenir. Elle a affirmé : « La Tunisie représente un potentiel clé pour Glovo. C'est avec une grande fierté que nous marquons aujourd'hui deux années d'opérations, entourés de nos précieux partenaires. Cette dynamique positive nous rend confiants dans notre capacité à continuer sur cette lancée, en générant un impact bénéfique et durable sur notre réseau de partenaires, nos utilisateurs et les coursiers. » Grâce à une plateforme technologique intuitive, Glovo a su gagner le cœur des Tunisiens. Opérant dans plus de 6 villes à travers le pays grâce à une équipe de 85 collaborateurs, la plateforme continue de miser et d’investir en Tunisie. L’entreprise, née à Barcelone avec la vision audacieuse de faciliter l’accès à tout ce qui se trouve dans sa ville, continue de se démarquer par sa proposition de valeur en tant qu’acteur multi-catégories qui vise à offrir à ses utilisateurs un large éventail d’options et de choix au-delà de la simple livraison de repas, s’élargissant notamment aux courses à domicile.

Glovo reste déterminée à continuer d'innover et de répondre aux besoins changeants de ses utilisateurs. Avec un engagement renouvelé envers l'excellence du service et le soutien à la communauté, Glovo s'engage à renforcer sa position en tant que partenaire de confiance pour la livraison à la demande en Tunisie et à continuer de contribuer au dynamisme économique et social du pays.

A propos de Glovo

Glovo est une application pionnière multi-catégories qui met en relation les utilisateurs avec des entreprises et des coursiers, offrant des services à la demande à partir de restaurants locaux, d'épiceries et de supermarchés, et de magasins de détail. La vision de Glovo est de donner à chacun un accès facile à tout ce qui se trouve dans sa ville, afin que nos utilisateurs puissent profiter de ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. Fondée en 2015 à Barcelone, l'entreprise est présente dans 23 pays d'Europe, d'Asie centrale et d'Afrique.

Pour plus d'informations sur Glovo, veuillez consulter: https://about.glovoapp.com/

Chiffres clés : Tendances de livraisons en Tunisie en 2023

Les Tunisiens sont toujours plus adeptes de la livraison à domicile.

Le palmarès des villes tunisiennes en matière de volume de commandes est nettement mené par la capitale, Tunis, qui se distingue avec plus de 800 partenaires répertoriés sur la plateforme. Elle est suivie de près par Ben Arous, Sfax et Sousse, qui complètent ce classement et témoignent de la dynamique commerciale du pays.

En 2023, le sandwich a régné en maître sur le marché de la livraison à domicile en Tunisie, avec l'équivalent d'un sandwich livré chaque minute pour des milliers d'utilisateurs conquis. La Pizza et la salade suivent sur le podium des plats les plus commandés. La salade a notamment connu une ascension fulgurante avec une croissance de 460%, symbolisant ainsi une place importante dans le régime alimentaire des Tunisiens. La cuisine traditionnelle tunisienne n'est pas en reste, s'octroyant la cinquième place avec une augmentation impressionnante pour atteindre 93 000 commandes en 2023, le client le plus assidu ayant passé 145 commandes à lui seul ! Les produits qui ont conquis les papilles des Tunisiens sont variés : Sandwich Poulet, Tacos, Pizza Thon et Makloub. Un utilisateur en particulier a fait preuve d'un appétit féroce avec 307 commandes livrées à Tunis, soit presque 1 commande par jour. Tout cela est notamment possible grâce à plus de 800 coursiers actifs qui utilisent la plateforme régulièrement pour générer des revenus.

Le Quick-Commerce en pleine expansion au Tunisie

Le Quick-Commerce gagne du terrain en Tunisie, révolutionnant les habitudes de consommation des Tunisiens qui, de plus en plus, privilégient la livraison à domicile pour leurs achats quotidiens. Cette tendance est illustrée par la commande record de l'année : un utilisateur a dépensé la somme de 980 TND chez une enseigne de grande distribution, signe que les courses en ligne ne se limitent plus à de petites emplettes. La conclusion d'un partenariat stratégique avec Monoprix récemment ouvre la voie à une hausse notable des commandes de courses dans les prochains mois.

Mais l'appétit des Tunisiens pour la livraison ne s'arrête pas là. Ils embrassent pleinement la commodité offerte par les services de livraison, qui s'étendent bien au-delà de l'alimentaire. Preuve en est, dans la capitale tunisienne, la Saint-Valentin a été célébrée avec une touche de romantisme et de délicatesse : 78 bouquets de fleurs ont été livrés à travers l’application, apportant amour et fraîcheur aux heureux élus. La livraison à domicile est devenue une facette incontournable du quotidien tunisien, démontrant une évolution des modes de vie vers plus de facilité et d'efficacité.