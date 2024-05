Bank ABC sponsor de la paire Padel Hommes

Bank ABC Tunisie est fière d’annoncer sa récente action de sponsoring à la paire Padel Hommes Yassine Chouaieb et Mohamed Aziz Helali. Cette action s’inscrit dans le cadre de la stratégie ESG de la banque qui vise à soutenir et à encourager les jeunes sportifs qui se distinguent dans différentes disciplines sportives, et en l’occurrence le padel, une discipline en plein essor qui connait un engouement croissant de la part des joueurs et du public.

Afin d’acter ce soutien, une cérémonie de signature du contrat de parrainage des deux joueurs a eu lieu le vendredi 10 mai 2024 au siège de Bank ABC en présence de M. Saber Ayadi, CEO de Bank ABC, et de ses cadres. A cette occasion M. Saber Ayadi a souligné: «Nous sommes ravis d’associer le nom de Bank ABC au binôme Chouaieb-Helali, un duo de jeunes champions qui excellent dans ce nouveau sport fortement prisé par une communauté qui ne cesse de s’agrandir. L’objectif de notre contribution est de leur permettre, j’espère, de briller davantage, de se hisser à la tête des classements et de participer aux plus grands tournois internationaux. Notre institution est honorée d’accompagner cette jeunesse tunisienne à l’avenir sportif prometteur et nous leur souhaitons tout le succès qu’ils méritent.»

Bank ABC Tunisie en bref

Bank ABC est une banque universelle offrant une panoplie de produits et services bancaires et financiers ; d’opérations courantes et dépositaires, opérations de crédit, financement de projets et financements structurés, syndications, produits de trésorerie et solutions de financement du commerce extérieur, dédiés aux grandes entreprises, aux institutions publiques et aux institutions financières.

Bank ABC propose également à une clientèle de particuliers et de professionnels un éventail de produits et services de banque de détail, dont les comptes courants, les cartes de paiement, les services de banque en ligne, les crédits à la consommation et les prêts hypothécaires, les prêts consentis aux fins de la réalisation d'investissements et du fonctionnement de l'entreprise, les facilités hors bilan, ainsi que tout type d'épargne et de dépôts.

Bank ABC est l'un des plus importants groupes bancaires dans la région MENA, ayant son siège social au Royaume de Bahreïn, avec des succursales et des bureaux à travers le monde sur cinq continents. Bank ABC s'est établie en Tunisie en 1993 à travers sa succursale Offshore. Sa filiale onshore a vu le jour, en l’an 2000, avec une présence à Tunis, Sfax et Sousse.

A travers son réseau de 17 agences aujourd’hui, Bank ABC Tunisie œuvre toujours à répondre aux attentes de ses clients et prospects grâce à des offres adaptées aux différents usages bancaires.

A propos de la paire Yassine Chouaieb et Aziz Helali

Yassine Chouaieb et Aziz Helali ont terminé la 1ère saison du Carte Padel Circuit à la tête du classement en tant que paire. Ils ont remporté la plus grande étape du circuit: celle des Masters. Ils ont accumulé sur leur total de participations aux tournois p1000 en 2023, 3 titres, 4 finales et 3 demi-finales. En 2024, leur saison a débuté avec une victoire à la première étape du circuit national FTT, suivie de trois finales à la deuxième, troisième et cinquième étape.

Yassine Chouaieb - 23 ans

Yassine Chouaieb est titulaire d’une Licence en Sciences de Gestion à Esprit Business School. Il est aussi un ancien joueur de l’équipe national de tennis. Yassine a atteint le classement junior de 400ème mondial, remporté une médaille de bronze au championnat d’Afrique-14ans et il a décroché le titre de champion de Tunisie à quatre reprises. En octobre 2022, Yassine a fait sa transition vers le padel pour former avec son partenaire Aziz Helali, une paire compétitive sur les tableaux p1000 du Carte Padel Circuit et de la Fédération Tunisienne de Tennis pour la saison 2023.

Aziz Helali - 22 ans

Aziz Helali est étudiant en 4èmeannée Bachelor d’Administration d’Affaires à Tunis Business School, spécialisé en finance et comptabilité. C’est aussi un ancien joueur de l’équipe nationale de tennis durant 8 années consécutives, 6 fois champion de Tunisie en simple, champion arabe et il a atteint le 85èmerang mondial -14 ans et 610ème rang mondial -18 ans. Aziz s’est reconverti au padel en juin 2022, remportant 2 tournois en p250 sur une période de 4 mois après ses débuts.